مجلس القضاء الأعلى اليمني يحيل 12 قاضياً للمحاسبة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أحال مجلس القضاء الأعلى اليمني، اليوم، 12 قاضياً إلى مجلس كمحاسبين عن القواعد القانونية منسوبة عموماً أثناء تأدية مهامهم، والتقاضي على التقرير المرفوع من هيئة الضبط.

وأقر مجلس الدوري في اجتماعه للدوري اليوم الأحد، في عدن الاجتماع إعادة التشكيل الحراري (أ) بالمحكمة العليا، ومجلس لصالح وسد الشواغر وعدد من الأسباب في المحاكم والدائرة التابعة له.

تمت تأليفه الجديد للدائرة المدنية على رئيس المحكمة العليا، القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي رئيساً، والقاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري عضواً، والقاضي كفاح سعيد عوض أحمد عضواً، القاضي صالح علي صالح باوقيد عضواً، القاضي ناصر عبد ربه ناصر عبد عضواً.

وأقر تعيين القاضي “نبيل عبدالرقيب الأديمي” أميناً للمحكمة العليا.

وأعاد تشكيل مجلس الوزراء، القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري (رئيساً)، القاضي نبيل عبدالحبيب النقيب محمد (عضواً)، القاضي نبيل عوض عمر جوبح (عضواً).

ووافق مجلس القضاء على القضاء الأعلى على محكمة التفويض بـ “ندب” عدد من القضاة في محكمة تعز عزباء القاضي محمد عبدالعليم السروري رئيساً، وعضوية القاضيين عبدالكريم غالب الجابري، وصلاح أحمد بجاش، والقاضي محمد هزاع محمد سيف المجاهد عضواً في الشعبة، والقاضي عبدالرؤوف عبدالولي الرملي عضواً تقاعداً بمحكمة فقط.