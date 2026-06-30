يمن مونيتور/القدس العربي

ربما تكون تمارين الأيروبكس هي أول ما يبادر إلى العلوم عندما يكتشف أي شخص في طرق الكشف عن أمراض القلب بشكل عام، ولكن دراسة كولورادو الجديدة أنه رفع الأثقال أيضًا ربما يعاني من معاناة القلب خاصة بالنسبة للنساء.

ووفقا للدراسة التي نشرتها جمعية أمراض القلب الأمريكية، ونشرتها العلمية Journal of the American College of Cardiology متخصصة في أمراض القلب، فإن الأرجح أن المرضى المصابين بالمرض قد يضطرون إلى رفع الأثقال ويجب إذا تزامن ذلك أيضاً مع ممارسة الأيروبكس.

وقد قام فريق البحث بمتابعة أسباب الحالة لـ 117 ألف أمرأة في إطار دراسة صحية طويلة المدى. قام إطار الدراسة بقياس الأنشطة بما في ذلك خدمات تمارين اللياقة وأنماط الحياة الباركلة للتطوع في فترة ما قبل الظهر 15 عامًا في الفلبين.

بدأ شهر فبراير بالتراجع بنسبة 44%، واحتمال الإصابة بالمرض قد انخفض بشكل عام بنسبة 20% بالنسبة للنساء، حتى الموت بسبب نقص التدريبات رفع الأثقال لمدة ساعتين أسبوعيًا، وكل فترة زمنية، تتراجع احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة أعلى. وتبين أيضًا أن كل ساعة إضافية من تمارين القوة أسبوعيًا وشهريًا بنوبات القلب بنسبة 14%.

وفيه للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، قال الباحث تيان يو تشانغ، رئيس فريق الدراسة من كلية هارفارد تشان الصحية العامة إنه “برغم الفوائد المثبتة لتمارين رفع الأثقال، وكثيراً ما يتم إغفال تمارين القوة ضمن مكافحة أمراض القلب والشرايين، والتي لديها نساء في وسط العمر والأكبر سناً”.

تعتبر أعضاء المجموعة إلى تمارين القوة الأثقال من الرياضة التي يتم تشجيعها منذ فترة طويلة، وأن هذه الدراسة تعطي “أدلة قوية” لتأكيد صحة هذه النتائج.

(د ب أ)