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مساعدات سعودية طارئة للمتضررين من حريق مخيم للنازحين في المهرة شرقي اليمن

AbdHassan04.06.2026
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مساعدات سعودية طارئة للمتضررين من حريق مخيم للنازحين في المهرة شرقي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة على الأسرار المتضررة من حريق اندلع في مخيم النشطون للنازحين بمديرية الغيضة في محافظة المهرة شرق اليمن، ضمن آثار خطة في إنقاذات اليمنية – المرحلة الخامسة.

تحتوي المنظمة، الثلاثاء، على المساعدات الإنسانية عبر التعاون المحلي ائتلاف الخير للمساعدة الإنسانية، وتشمل 42 خيمة و42 حقيبة إيوائية على الاحتياجات الأساسية، وتستخدم منها نحو 252 شخصًا من النازحين الذين تضرروا من مساكنهم.

حصريا هذه الضرورة لتوفير المأوى عاجل وخفيف للعديد من الضيوف، عبر التأمين الأساسي أولا في تحديد احتياجاتها المعيشية بعد الكارثة.

وأوضح الظاهري أن المشروع يأتي ضمن جهود بشرية متميزة والتركيز الطبيعي للحالات الطارئة والوارثة، من خلال فرق ميدانية تعمل على تقديم الدعم الإيوائي والإغاثي بشكل عاجل.

حضر طرق توزيع العدد من أول المبتدئين وممثلي الجامعات الإنسانية، من بينهم عضو المجلس المحلي بمديرية الغيضة الشيخ صالح حافظ السليمي، ومنسق البرامج الصحية بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة المهرة الدكتور مراد بن عقيل، ومندوب الوحدة المبتكرة مخيمات النازحين بالمحافظة عبد اللطيف عبدالولي محمد، ومنسق ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أيمن محمد مزيون.

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AbdHassan04.06.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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