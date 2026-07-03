الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في الإنترنت الصناعي في أسواق النفط والغاز

إن الارتفاع المتواصل تقريبًا للذكاء الاصطناعي (AI)، والذي أثر على جميع الصناعات، المتحالفة مع قطاع التوأم الرقمي المزدهر، من المقرر الآن أن يحدث ثورة في إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) في مجال النفط والغاز، مما يعمل على تشغيل الأصول المتصلة الأكثر ذكاءً عبر الاستكشاف والحفر والإنتاج، وفقًا لبحث أجرته GlobalData.

تقرير البحث, الإنترنت الصناعي في النفط والغاز: الذكاء الاستراتيجي، يعتمد على فرضية أن إنترنت الأشياء الصناعية يتضمن استخدام أجهزة الاستشعار والمحركات المتصلة للتحكم ومراقبة الآلات والبيئات الصناعية.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع النفط والغاز العالمي يشهد اعتماداً متزايداً لتقنيات إنترنت الأشياء الصناعية في قطاعات التنقيب والإنتاج والنقل والتحويل، وذلك بسبب مساعدتها في اكتشاف الأعطال مبكراً والتنبؤ بمتطلبات الصيانة. واقترحت GlobalData أن هذا التحول التكنولوجي يتيح العمليات المستقلة والصيانة التنبؤية وتعزيز الكفاءة والمرونة اللازمة للتنقل في الأسواق المتقلبة.

بشكل عام، قامت GlobalData بتقييم صناعة النفط والغاز في عام 2026 على أنها تواجه ضغوطًا خارجية غير مسبوقة، بدءًا من الأسعار المرتفعة والمتقلبة وحتى عدم اليقين في العرض، والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ، وارتفاع استهلاك الطاقة النظيفة وإعادة تنظيم طرق تجارة الطاقة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الشركات العاملة في هذا القطاع تواجه تحديات تشغيلية كبيرة مدفوعة بعوامل مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، والصراع الإيراني، والعقوبات، والسياسات الحمائية.

ولتأمين النمو والمرونة في المستقبل، وجد أن المشغلين يتبنون الإنترنت الصناعي في جميع أعمالهم. حسبت GlobalData أن سوق الإنترنت الصناعي العالمي يشهد توسعًا سريعًا ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 552.7 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يعكس ما قاله المحلل إنه معدل نمو سنوي مركب قوي (CAGR) بنسبة 16٪ من عام 2024 إلى عام 2029. ومن هذا، من المتوقع أن يولد قطاع الطاقة 79 مليار دولار من إيرادات سوق الإنترنت الصناعي بحلول عام 2029.

ومن خلال التعمق أكثر، أكد البحث على أن قطاع المنبع يقع في الخط الأمامي لاعتماد الإنترنت الصناعي. ولاحظت كيف أصبحت المشاريع كثيفة رأس المال بشكل متزايد وبعيدة جغرافيًا، وتواجه تحديات تحت سطحية جديدة وتدقيقًا بيئيًا واجتماعيًا وإداريًا متزايدًا (ESG).

ونتيجة لذلك، أصبح من المتوقع الآن إجراء المراقبة والنمذجة في الوقت الفعلي، وليس اختياريًا. تعمل التوائم الرقمية وتحسين الحفر المعتمد على الذكاء الاصطناعي وشبكات إنترنت الأشياء على مستوى الحقل على تمكين المشغلين من محاكاة النتائج وإدارة الآبار عن بعد والتنبؤ بأعطال المعدات ودمج الإنتاج الجديد بشكل أسرع من أي وقت مضى.

في قطاع النقل الأوسط، توفر أجهزة الاستشعار الموضوعة عبر خطوط الأنابيب والخزانات بيانات في الوقت الفعلي عن الضغط والتدفق والسلامة، مما يتيح اكتشاف التسرب بشكل أسرع وتحسين الاستجابات للحالات الشاذة.

على النقيض من ذلك، في قطاع الصناعات التحويلية، تبين أن جمع البيانات في الوقت الفعلي والأتمتة المتقدمة للعمليات يدعم تحسين الإنتاج والتحكم في الانبعاثات وإدارة الطاقة. ويُنظر إلى التوائم الرقمية على أنها تتيح نمذجة العمليات المستمرة واختبار السيناريو السريع واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل استباقي.

وتعليقًا على الدراسة، قال رافيندرا بورانيك، محلل النفط والغاز في GlobalData: “أصبحت العمليات المستقلة بسرعة قياسية في حقول النفط المتقدمة رقميًا، لا سيما في البيئات البحرية مثل المنصات الثابتة ووحدات FPSO، حيث تعد الإدارة عن بعد والموثوقة ضرورة لوجستية وحتمية من حيث التكلفة. كما أن التحليلات القائمة على السحابة وأنظمة الذكاء الاصطناعي تربط النقاط من المدخلات الخام إلى التوزيع النهائي، مما يحسن دقة التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون حتى في الأسواق المتقلبة.”

تعكس دراسة GlobalData استطلاعات أخرى حول نمو إنترنت الأشياء الصناعية. بحث مطلع عام 2026 من مزود الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Viasat، تقارب الاتصال الكبير: NTN في إنترنت الأشياء الصناعي، وجدت أن الاتصالات القائمة على الاتصال المباشر بالجهاز (D2D) جاهزة للتبني على نطاق واسع في إنترنت الأشياء الصناعية في غضون 18 شهرًا، مع تزايد الإلحاح بين صناع القرار لاعتماد أجهزة إنترنت الأشياء المباشرة إلى الجهاز في مؤسساتهم (91% من المشاركين).

أبرز الاستطلاع أن حالات الاستخدام الأكثر فائدة المقدمة من خلال D2D تشمل مراقبة تخزين المحاصيل في الزراعة (33%)، ومركبات النقل الآلية في التعدين (36%)، وتتبع المركبات وتحسين المسار في النقل (43%)، ومراقبة البنية التحتية للمياه في المرافق (43%)، ومراقبة رؤوس الآبار في مجال الطاقة (33%).