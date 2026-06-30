العثور على الطفل اليمني الحربي ناجي متوفياً بعد أيام من اختفائه في نيويورك

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عثرت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، على ج. طفل يمني حربي ناجي، يبلغ من العمر سبع سنوات، بعد أيام من اختفائه في بلدة مينادز بولاية نيويورك، لتنتهي عمليات بحث واسعة النطاق بأجهزة أمنية وفرق حماية ومتطوعون من الجالية اليمنية والعربية.

وكان الطفل قد فُقد منذ يوم الأحد خلال وجوده مع جميع أفراد الأسرة، ما شاء الله أن يخصص حملة مكثفة لبحث الأجنحة المدمجة الحرجية والمسطحات المائية المختلفة، وسط مشاركة من المتطوعين.

أولا وقبل كل شيء، نبأ العثور عليه متوفيا، معربة عن امتنانها للسلطات الأمريكية، وتوقيعهم على عمليات البحث والمساعدين والدعم والمساندة خلال الأيام الماضية.

ولم تذكر السلطات الأمريكية، حتى الآن، عن سبب ونتيجة لذلك أوها، وأكدت أنها لا تزال مستمرة في تفاصيل الحادث.