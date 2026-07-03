يجب أن تتحمل المنصات عبء الإثبات لتصميم وسائل التواصل الاجتماعي
إن أضرار تصميم وسائل التواصل الاجتماعي واضحة للغاية لدرجة أن “عبء الإثبات” للميزات الأكثر أمانًا يجب أن يقع على عاتق الشركات نفسها، وليس الآباء أو صناع السياسات، حسبما قال عالم نفس التكنولوجيا للنواب.
أثناء تحقيقها في علم الأعصاب والطفولة الرقمية في 24 يونيو، أخبر رافي آير، المدير الإداري لمعهد علم النفس التكنولوجي بجامعة جنوب كاليفورنيا، لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، أن سياسة الحد العمري في المملكة المتحدة يجب أن تكون مرتبطة بميزات التصميم الضارة.
قال آير: “في كل بلد، هناك عمر يسمح فيه للأطفال بفعل أشياء يعرفون أنها ضارة بأنفسهم… لا أعتقد أننا فكرنا في ذلك بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفًا أن “الأضرار واضحة للغاية الآن، حتى أن افتراض أنها غير آمنة ثم فرض عبء الإثبات على عاتق الشركات” هو أسرع طريق للحد بشكل فعال من الضرر.
وبدلاً من تنظيم سلوك الشباب، فهو يعتبر أن القيود المفروضة على ميزات التصميم هي بمثابة “تنظيم العلاقة التعاقدية” بين شركات التكنولوجيا والأشخاص، حيث يتنازل الأطفال عن بياناتهم وموافقتهم على ميزات التصميم للوصول إلى العالم الرقمي.
يتضمن ذلك قرارات التصميم المصممة لإبقاء الأشخاص منشغلين، مثل الخوارزميات القائمة على التفاعل والألعاب والواجهات الخالية من الاحتكاك مثل التمرير اللانهائي أو التشغيل التلقائي، والتي “لا تمنحك الفرصة لإعادة النظر” في استخدام هذه المنتجات.
وأضاف أنه إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تريد حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بسبب هذا الدمج بين ميزات التصميم الضارة، فإن “الطريقة الرائعة للبدء هي افتراض أن المنصات التي تحتوي على هذا المزيج من الميزات ضارة حتى تقوم بإزالة هذه الميزات، بدلاً من محاولة انتقاء هذه الميزات واحدة تلو الأخرى”.
وقال آير – الذي عمل سابقًا في ميتا لمدة أربع سنوات – إذا كان هناك افتراض بأن منصات التواصل الاجتماعي ضارة، “فعندئذ يتعين على المنصات أن تثبت أنها آمنة من خلال إظهار أنها لا تحتوي على ميزات تصميم معينة”.
وقال إنه في حين جادلت المنصات تاريخيا حول سلامة ميزات تصميم محددة، فإن إدخال حدود عمرية مرتبطة بميزات التصميم الضارة – كما حدث في إندونيسيا وكندا – “يحول عبء الإثبات من صانعي السياسات إلى الشركات”، التي يجب أن تكون قادرة على إثبات أن منتجاتها آمنة.
وأضاف أنه من خلال تجربته في التحدث إلى الأشخاص في شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة، فإن الضغط الذي تمارسه سياسات الحد العمري على هذه المنصات يؤثر بشكل إيجابي على قرارات التصميم التي تعود بالنفع على جميع المستخدمين، وليس فقط الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
وقال: “بمجرد إثبات أن ميزات التصميم هذه ضارة بالأطفال، فمن الطبيعي أن تظهر أيضًا أن ميزات التصميم هذه ضارة بالآخرين”.
“لا أعتقد أن هناك أي توتر بين تحديد عمر هذه المنصات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا والضغط على الشركات من حيث التصميم. أعتقد أنه يمكنك القيام بالأمرين معًا، وفي الممارسة العملية، كانت هذه المنصات مكملة في كل ولاية قضائية أخرى لدي خبرة فيها”.
كيف يؤثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال؟
وقالت كوليت كولينز والش، رئيسة شؤون المملكة المتحدة لمجموعة حملة حقوق الأطفال عبر الإنترنت، مؤسسة 5Rights Foundation، للجنة التحقيق: “إن الطريقة التي تم بها تصميم المنصات تنتهك حق وكالتهم في وضع حقوقهم”. [their device] تحت. وهذا شيء نسمعه كثيرًا من الأطفال. يقولون: “أشعر بالإدمان أو أتمنى أن أترك هاتفي جانباً”.
وجدت دراسة استقصائية أمريكية أجراها تقرير السعادة العالمي (WHR) أن نصف البالغين من الجيل Z (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 27 عامًا)، والذين نشأوا مع وسائل التواصل الاجتماعي، يتمنون لو لم يتم إنشاء TikTok أبدًا، مع 34٪ قالوا الشيء نفسه عن Instagram. من ناحية أخرى، يندم عدد أقل بكثير من أبناء الجيل Z على إنشاء منتجات تقدم محتوى أطول، مثل YouTube وNetflix.
يفشل الشباب في تنظيم استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قامت شركة ميتا ببناء منتجاتها باستخدام “حلقة ردود الفعل للتحقق الاجتماعي”، كما قال الرئيس المؤسس لفيسبوك، شون باركر، في عام 2017. “إنه بالضبط نوع الشيء الذي قد يأتي به متسلل مثلي، لأنك تستغل ثغرة أمنية في علم النفس البشري”.
أظهرت دعوى قضائية حديثة رفعتها محكمة بريثيت في الولايات المتحدة ضد ميتا – تمت تسويتها في مايو 2026 – أن ميتا كانت تدرك أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي كان “بارزًا بشكل خاص بالنسبة لمستخدميها الأصغر سنًا” لأن أدمغة المراهقين “أكثر حساسية للدوبامين” لذا فإن الشباب “يواجهون صعوبة أكبر في التوقف على الرغم من رغبتهم في ذلك”.
على سبيل المثال، قال آير إن المشكلة المتزايدة المتمثلة في قلة النوم لدى الشباب يتم تسهيلها من خلال الإخطارات الليلية. وجد مركز بيو للأبحاث أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت سلبًا على النوم لدى 50% من الفتيات المراهقات اللاتي شملهن الاستطلاع.
مع وجود قلة النوم تؤثر باستمرار على نمو الدماغ، قال آير إن شركات مثل ميتا يجب أن تبحث فيما إذا كان تدخل المنتج أو تغيير السياسة يؤثر على مقدار النوم الذي يحصل عليه الأطفال، لفهم ما إذا كان الأطفال يتلقون إشعارات في وقت متأخر من الليل أو يستخدمون منتجاتها بين منتصف الليل والخامسة صباحًا.
إن إثبات أن المنتجات لا تحتوي على ميزات ضارة، مثل الإشعارات في وقت متأخر من الليل، يمكن أن يكون وسيلة لإثبات سلامتها. وقال آير: “يمكننا بالتأكيد عزل خيارات المنتجات هذه والتأثير عليها من خلال السياسة الجيدة”.
“تمامًا مثلما يثبت مصنع المواد الغذائية أن شيئًا ما لا يحتوي على أشياء معروفة بأنها تسبب السرطان أو مشاكل أخرى، يجب على مصمم المنتج أيضًا أن يثبت أن المنتج لا يحتوي على ميزات من المعروف أنها مصممة لتسبب ضررًا للأطفال.”
أثبتت الأبحاث التي أجرتها شركة Meta والباحثون الخارجيون وجود تأثير سلبي كبير على الشباب. أفاد أكثر من ثلث الفتيات المراهقات بأنهن “يشاهدن في كثير من الأحيان أو دائمًا منشورات تجعلهن يشعرن بالسوء تجاه أجسادهن، مقارنة بـ 26% من المستخدمين بشكل عام”، وفقًا لأبحاث ميتا الداخلية.
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