يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقال عضو مجلس الدفاع المستقل ومحافظ حضر، سالم أحمد الخنبشي، الاثنين، إن تطوير إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية فيموت حضر وبقية المحافظات تمثل تنوعاً فاعلاً في القطاع الزراعي واستهدافه في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك من خلال لقائه في مدينة المكلا المدير التنفيذي لشركة كور إنسايتس للاستشارات منذر باسلمة، مدير مكتب اليمن في منظمة “يمن عيد” ماجد الحاج، بحضور مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بساحلموت حضر عبدالله العوبثاني، لبحث فوائد تعزيز إيرادات القطاع الزراعي في الحفاظ على تخطيط وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

أهمية الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المتعدد الكفاءة، بما في ذلك التنافسية بين ما يتطلبه الطلب على الدول والمناطق المجاورة الأساسية المحلية، ويسهم في تعزيز مساهمي القطاع الزراعي.

وناقش الاجتماع المشترك لتطوير إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية الصغيرة، والتحديات التي تواجه المزارعين، إلى جانب تطوير عناصر العناصر المميزة والاختراع والمور والعسل، ومتابعة ما بعد ذلك.

وجدد الخنبشي تعريفه بأهمية تكامل الجهود بين الفرق الحكومية مع تجمعات عالمية عديدة، بما في ذلك المساهمة في تحقيق تنمية زراعية عديدة فيموت حضروا.