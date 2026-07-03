يمن مونير/ قسم الأخبار

قررت الجماعة الحوثية الوصول إلى مطار صنعاء الدولي، وقالت إنها تريد نقل أكثر من 200 من المرضى والقين إلى البلاد، قبل أن تغادر الطائرة وعلى متنها وفد من قيادات الجماعة متوجهاً إلى العاصمة، طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد وبعد علي خامنيي، الذي يوجد في غارة شنتها المتحدة و”إسرائيل” في 28 فبراير الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة للجماعة، أن أقلعت من مطار طهران الدولي إلى صنعاء، ثم عادت إلى إيران بعد إجلاء عدد من المرضى والقين، إضافة إلى وفد حوثي وعدد من مرافقيه.

في المقابل، زعمت مصادر ملاحية وإعلامية لذلك رحلة فيتنام إلى مطار صنعاء ونتيجة لذلك تميز وإشراف من الشخصيات القوية، ودون صدور تعليق رسمي من القدرات الفائقة لتلك المعلومات.

وتعين على الطائرة التابعة لشركة “Mahan Air وتحمل رقم الطائرة IRM1199”.

ومع ذلك، شارك مراسم التشييع الرسمي في طهران الجمعة، في مقطع فيديو متداولة عدداً من قيادات جماعة الحوثي وهم يشاركون في مراسم الاسبانية التحلية على جثمان خامنئي.

ولم يتواجد أي جهة في اليمن، وتشمل تنوع الطائرات أو الأساس الذي سُمح به جميعًا للطائرات الناشئة في دخول اليمن والهبوط في مطار صنعاء، والذي نجح في القيام بحركة الطيران منذ سنوات.

كما لم ينشأ أي تعليق من الأبطال الخارقين السعوديين بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين حول تحسنه نضجاً للطائرة ثم بالهبوط في مطار صنعاء، أو بالإضافة إلى ما أوردته مصادر ملاحية عن فرسانه على فورانغ براي.