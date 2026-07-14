وفاة مفتي حضرموت الشيخ علي بن سالم بكير

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توفي اليوم، الثلاثاء، رئيس مجلس الإفتاء بحضرموت (شرق اليمن) الشيخ علي بن سالم بن سعيد بكير باغيثان، عضو هيئة علماء اليمن ومجلس الشورى، بعد اكتشاف حياة العطاء العلمي والدعويي للمجتمع.

ويعتبر الراحل أحد المتميزين العلماء حضرموتين، ومن المراجع الفقهية المشهود لها في المذهب الشافعي وعلم الفرائض والمواريث على مستوى اليمن و.

ولد الشيخ باغيثان في مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت عام 1361هـ، وتلقى علومه الأولى على يد والده سالم بن سعيد بكير باغيثان، مفتي الشافعية بترييم، قبل أن يلتحق بـ “رباط تريم العلمي” القصة ويتلقى العلوم الشرعية على أيدي نخبة من مظهر العلماء ومفتي حضرموت.

وأفنى الفقيد عقوداً من عمره في تدريس العلوم الشرعية، والإفتاء، وتخريج طلاب العلم، والإصلاح بين الناس، والحاجة في خدمة، كما ترك عدداً من المؤلفات والبحوث الشرعية، وتظهر البلاد في بارزة سياسية واجتماعية بارزة من خلال عضويته في مجلس الشورى اليمني وهيئة علماء اليمن، وقد عرف بحكمه وتعديله ومكانته العلمية الرفيعة التي أكسبته عالمياً واسعة داخل حضرموت وخارجها.

ترك للمكتبة الإسلامية بعض المؤلفات، واشتهر بشرحه من المتون والكتب الفقهية والشرعية المستفيدة، وفي مقدمتها “المقدمة الحضر”، و”متن أبي شجاع”، و”نهاية التدريب”، و”الياقوت النفيس”، إضافة إلى كتابي “التنبيه” للشيرازي، و”المنهاج” للنووي، كما عرف بشروحه لـ “شرح الرحبية”، و”شرح المفتاح (باب النكاح)،” و”زيتونة الإلقاح”. وكتاب “بداية الهداية” للغزالي، إلى جانب الكبيره بكتاب “زاد شغف المعاد” لابن القيم الذي كان يحب القراءة فيه كثيرًا، كما عُرف وثيقة استشهاده بمتن “الزبدة” حفظه، على الرغم من أنه كان يحسن طلابه دائمًا بحفظ متن “نهاية””.

ونعي علماء دعاة ومسؤولون يمنيون الفقيد الراحل، مؤكدين أن اليمن وحضرموت خسرا برحيله قامة علمية سامقة ومرجعية فقهية معاصرة، زيتين مولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.