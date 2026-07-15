يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شدد عضو مجلس الإدارة التنفيذي اليمني، عبدالله العليمي، أن السلام الحقيقي والسيادة في اليمن لا يمكن أن يتحققا بمجرد وقف إطلاق النار، بل يتطلبان بناء منظمة قوية وعادلة، تمنع إعادة إنتاج بناء جديدة.

جاء ذلك من خلال لقائه مع السير آلان كامبل زعيم مجلس العموم البريطاني، واستعرض معه رؤية الشرعية اليمنية للحل الشامل وموقفها من اليساريين الأخيرين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجميع.

وحذر عضو مجلس الرقابة المختص من المشاكل الخارجية الأخيرة للطهران، ويعتبر ذلك محاولة لافتراض الأمر الواقعي من خلال السيطرة على السلطة لليمن،

بالتالي، تدربت لاحقات بالسلوك المستهتر بأمن المنطقة والقانون الدولي، ومن المؤكد في الوقت نفسه أن الحكومة اليمنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأمن والاستقرار ووصون سيادتها.

وتثمن العليمي العلاقات الثنائية بينكما، مثمناً عالياً الدور المحوري الذي يبدأ به الأصدقاء في المملكة، والجهود التي يبذلونها لدعم الحكومة اليمنية على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والدبلوماسية والنموية.