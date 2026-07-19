مهمة حضرموتنتجية لاحقة المتورطين في هجوم “رماه”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، (شرق اليمن) على ضرورة تحقيق عاجل وملاحقة العقوبات المتورطة في التوجه الذي يستهدف “درع الوطن” بمديرية رماه، وساهموا في عدالة لينالوا هم الرادع.

جاء ذلك في بيان أدانت فيه اللجنة، اليوم السبت، لحضور عضو مجلس محدد حضرموت سالم الخنبشي، متضمن العبارات العامة التي استهدفت المجموعة الرابعة (الفرقة الثانية) للمشاركة لقوات درع الوطن في مديرية رماه، والذي نجح في قتل خمسة جنود، بينهم نجل أركان الحرب، ثلاثة ثلاثة جنود.

أهميتها حضرموت عدم التدخل بأي شكل من الأشكال لتهديد السكين العامة أو المساس بأمن واستقرار. وأشار إلى أن هذا العمل يمثل اعتداءً آثماً يستهدف زعزعة الأمن والتأثير على استقرار المنطقة، ويتنافى مع كافة القيم الدينية والوطنية والأعراف القبلية.

اختارت اللجنة لقضاء حاجتها بين كافة الأجهزة موافقين على الرفض للحزب العسكري بحزم لكل الأعمال التي تشمل القوات المسلحة أو خفيفة لقضاء العطلة، الجمعة للجميع إلى الاصطفاف خلف المشاركين وترسيخ النظام القانوني.

ختام بيانها، عبرت اللجنة الأمنية عن خالص تعازيها ومواساتها لقيادة قوات درع الوطن، ولأركان حرب اللواء الرابع العقيد محمد الباشت، ولأسر كافة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتعرضت قوات اللواء الرابع درع الوطن الأم للهجوم المسلح من قبليين وما تفرعت عن مقتل خمسة جنود بين نجل أركان اللواء، واصابة ثلاثة ضيوف، على خلفية مقتل أحد أبناء القبائل في أحد أعضاء اللواء الأسبوع الماضي.

حسب المصادر المحلية التي هاجمت الموظفين خلال فترة قضائهم الفطور في احد مطاعم سوق رماه.