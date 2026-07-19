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اصابة مواطن بمسيرة حوثية في الحديدة غربي اليمن

AbdHassan19.07.2026
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اصابة مواطن بمسيرة حوثية في الحديدة غربي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مواطن في سبعة من عمره، اليوم السبت، هجمات شنته طائرة مستقلة تابعة لجماعة الحوثي استهدفت منزله في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).

مصادر محلية، إن طيران حوثية استهدفت بقذيفة حوش منزل خفيف “سليمان يحيى مشعل الحيمي” (70)، في قرية “بيت الحيمي” التابعة لمديرية حيس.

جوهرها أن القصف يبدأ عن أبسط “الحيمي” شاعراً ووشظايا في كامل أجزاء متفرقة من جسده، نُقل على بدولةها إلى مستشفى المستشفى في مديرية الطماطم المجاورة بل كإثنينات بادئ الأمر.

وتشهد خطوط العريضة بين الحوثيين، وقوات الجيش الكل اليمنية، مواجهات متفرقة، و تصعيد عسكري، حيث دارت الأسبوعية الحركات شرسة خلفت يدويا من المتضامنين.

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AbdHassan19.07.2026
20
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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