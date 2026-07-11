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سفيرة فرنسا تصل حضرموت للبحث التعاون لدعم البرامج التنموية

AbdHassan11.07.2026
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سفيرة فرنسا تصل حضرموت للبحث التعاون لدعم البرامج التنموية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وصلت سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمون، السبت، إلى محافظة سيما حضرموت شرقي اليمن، في زيارة مهمة إلى ما بعده على المهام في متابعة وبحث مختلف التعاون مع السلطات المحلية.

وكان في استقبال السفيرة الفرنسية لدى وصولها إلى مطار الريان الدولي في مدينة المكلا، وكيل مقاطعة حضرموت، المرأة عبير الحضرمي، ووكيل العد التنازلي للشباب ومنظمات المجتمع المدني مراد باعلوي.

وفقا للصفحة الرسمية للسلطة المحلية على فيس بوك، مرحبًا مسؤولان بالسفيرة، مؤكدين أهمية الزيارة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، والإعلام على الأوضاع في الحفاظ على جانب من البحث، فرص دعم البرامج والمشروعات التنموية والإنسانية بما في ذلك المساهمة في خدمة المجتمع الفرنسي المحلي وجهود التنمية.

وذلك من خلال زيارة إطار اهتمام فرنسا بمتابعة الأوضاع في المحافظات اليمنية الخاضعة للتحكم في حركات التعاون الحكومية المعترف بها آيرلندا، وتسجيل الدخول مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة، واستكشاف مجالات التعاون لدعم جهود التنمية.

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AbdHassan11.07.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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