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مؤشرات أسعار الذهب في اليمن مع ثبات الجودة العالمية

AbdHassan20.07.2026
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مؤشرات أسعار الذهب في اليمن مع ثبات الجودة العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تعرق الذهب في تحديد الأهداف في اليمن، اليوم الاثنين، في مدينتي عدن وصنعاء، بالتزامن مع أسعار النفيس في اليمن.

وبحسب التعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن نحو 176 ألف ريال، فيما يتعلق بـ 60 ألف ريال في الصنع.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليونًا و416 ألف ريال، بينما بلغ سعر التصنيع نحو 485 ألف ريال.

ويشترط البيع لقيمة شراء الذهب من الإطباق، في حين اعتبارها عند المستهلكين نتيجة إضافة تباينا من محل إلى آخر.

وقال مصدر في سوق الذهب لـ”يمن مونيتور” إن تخفيضات الربح عند بيع جنيه الذهب بشكل يتراوح بين 100 و150 ريالاً سعوديًا، وفقًا لسياسة كل محل.

وتتغير أسعار الذهب في اليمن بشكل مستمر، وتختلف بين مدينة وأخرى، بل وبين محلات الصاغة داخل المدينة للتطبيق، تبعًا لتقلبات التصاميم العالمية، وحركة العرض والطلب في المحلية.

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AbdHassan20.07.2026
16
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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