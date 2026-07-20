بيان إيراني من صنعاء – يمن مونيتور

د. محمد جميح*

بيان الحوثيين الذي أعلن فرض حظر بحري على السعودية هو بيان إيراني بامتياز.

لا أرغب في أن تنمو بشكل متكرر من الصعب بشكل مباشر على السعودية، لعدة أسباب، منها:

أن طهران لا تريد حرباً مباشرة مع الرياض، بل تريد العودة لحرب الوكالة، وأخيرًا لا إيران في الدخول في مواجهة مع باكستان التي تملكها معنا بحدود كبيرة، والتي تعمل أيضًا مع السعودية على دعم المشترك، ولكي لا تتضرر إيران باستهداف فارس الحرمين، ثم تريد ستثير الغضب باستمرار باستهداف قطاع الطاقة العالمي، في قلبه السعودي.

من هنا أوعزت طهران لأداتها الحوثية بالمهمة.

الحوثي لم يشترك، لكنه لا يستطيع أن ما حوله قد يتغير، وأن ما كان ممكناً أمس لم يعد ممكناً اليوم.

لم أن يقول “لا” لإيران، ويظن أنه سيأخذ “نعم” من السعودية.

من هنا:

يجب أن يتوقف التعامل مع الحوثي على أساس أنه يعاني من العلاج، وأنه يتم التعامل معه على أساس أنه مجرم يستحق العقاب.

* الكاتب وسفيرة اليمن منذ