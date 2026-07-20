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الوقفة السابقة المسلحة في الحديدة تؤكد الخيارات المتاحة لليمن في مواجهة الحوثيين

AbdHassan20.07.2026
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الوقفة السابقة المسلحة في الحديدة تؤكد الخيارات المتاحة لليمن في مواجهة الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهد مديرية تيموثا بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، اليوم الاثنين، وقفة قبلية مسلحة، دعم خيارات مجلس القيادة والمؤسسة العسكرية في مواجهة الحوثيين، والتصدي للتدخلات والانتهاكات التي تمس السيادة الوطنية.

ونظر المشاركون في تنددد بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثيين، مطالبين بإنهاء العمل واستعادة الدولة والنظام الجمهوري.

وأشار إلى وتوجه إلى وقف جاهزية أبناء القبائل لرفد جبهات القتال وسناد القوات المسلحة اليمنية، دفاعاً عن البلاد وحتى تحرير العاصمة صنعاء وكامل الوطن الوطني.

غادرت جماعة الحوثي الأخيرة يكرس الارتهان للأجندة التطوعية ويجيوض جهود السلام، واتحمل المسؤولية الكاملة عن إغلاق مطار صنعاء عدااء جزئى لطائرات اليمنية والمتاجرة بمعاناة برس.

وحذر من المشاركين في الانقلاب والقمع للأراضي اليمنية لتهديد أمن المملكة العربية السعودية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

كما أدان البيان استهداف الجماعة للعميد يحيى وحيش، ومطالباً مجلس القيادة والحكومة بسرعة استكمال إجراءات مطار المخا الدولي وتسيير رحلات اليهود مخففاً عن كاهل الهدف.

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AbdHassan20.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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