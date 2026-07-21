السعودية تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لسفنها في البحر الأحمر

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بما في ذلك المملكة العربية السعودية فإنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها في البحر الأحمر، بعد إعلان جماعة الحوثيين فرض ما يستهدفه بـ”حظر الاشتراك” على المساهمين بها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تدين بالعبارات ما صدرت عن الحوثيين من كتمانات باستثناء حصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، بوضوح أن هذه اشتراكات تأتي في سياق متابعة الجماعة ورفضها مسارات السلام.

وتسعى جاهدة إلى سياساتها تستهدف اليمن إلى دعم جهود إحلال السلام وإنهاء جميع الشعب اليمني، وأشار إلى دعمها للمبادرات الموحدة وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين لم تعلن جماعة الحوثيين قبولها.

لأن السعودية تسعى إلى حماية السفن وحرية الرؤية ستتم وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون التأمينات الخاصة لعام 1982، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في تنفيذ مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مساهمتها 2216 والمشاركة في اليمن والقرار 2722 الخاص بحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ولا سيما السعودي بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة العديد من الإجراءات الخاصة لحماية السفن في مضيق باب المندب، والتعامل بحزم مع أي إعجابات وتحسن الملاحة البحرية.

طائفة واسعة من الحوثيين من إيران قد صباح الاثنين، فرض حظر على الملاحة البحرية المتنوعة بالسعودية، في خطوة قالت أنها ضمن ما يؤيده بمعادلة “الحصار بالحصار”، ملوحة بتصعيد عسكري في حال أي تحرك سعودي.