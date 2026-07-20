وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد وزير الدفاع اليمني، فريق الركن طاهر العقيلي، مساء الاثنين، أن القوات المسلحة تدعم تشكيلاتها في أعلى مستوى جاهزية القتالية المعدومية، لخوض معركة التحرير والخلاص وإنهاء الحوثيين الذي “أذاق شعبنا الويلات”.

وجدّد في بيان له، مرسوم على مضي القوات المسلحة اليمنية “بكل عزم وثبات” لحماية مقدرات الشعب وسون الجمهورية والسيادة الوطنية برّاً وبحراً وجوّاً.

ودعا العقيلي إلى مناطق بدأها الحوثيون ليستفيدوا من أولادهم وعدم الزج بهم في “معركة خاسرة يخوضها مرتزقة النظام وأصبح بالوكالة وليس لليمنيين فيها ناقة ولا جمل”.

وثمن ودعوة رئيس مجلس القيادة العسكرية العليا للقيادة العليا للقوات المسلحة الدكتور رائد محمد العليمي، اليمني إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لدفع واجباتها الدستورية.

وشهد اليمن تصعيداً غير ضروري اليوم، على الخلفية إعلان الحوثيين حظر الملاحة على السفن السعودية في باب المندب، ليأتي اجتماع مجلس الدفاع اليمني الذي جاهد فيه إجراءات ردع التصعيد الحوثيين ودعا إلى الجهاد حول الجيش اليمني.

تم إصدار الساعات الحصرية من القوات المسلحة العربية بياناً خاصاً فيه الشروع في إجراءات حماية السفن والجاهزية لدعك بكل “حزم” على أي مخفيات، كما أدانت الخارجية السعودية بالضغط على الحوثيين للرياض بحصار الشعب اليمني.