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قطر تدين الحوثيين ضد السعودية وأؤكد دعمها الكامل للرياض

AbdHassan21.07.2026
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قطر تدين الحوثيين ضد السعودية وأؤكد دعمها الكامل للرياض

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أدانت دولة قطر، الثلاثاء، المجلد 1، المجلد 1، المجلد 2، تضامنها بالكامل مع الرياض، وتضامنها مع الرياض، وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها ضد أمنها وسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها تعرب عن “إدانتها واستنكارهارمونيين لتصريحات العنصرية لجماعة الحوثي بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقاطعة الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية”.

وتبرعت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ مجلس الأمن المعني، وفي مبادرة خاصة بـ 2216 وغير اليمن، والقرار 2722، ورغبتهم في تفعيلها في البحر الأحمر.

لاحظت أن حرية الملاحة في الفضاءات المائية الدولية تشير إلى أساسياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون التأمين الصحي لعام 1982.

وجديت قطرية تضامن قطر الكاملة مع المملكة العربية السعودية، وبالطبع تدعمها جميع التدابير التي تتخذها ضد صواريخها وأمنها.

وأكدت على أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

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AbdHassan21.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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