محلل: تصدير النفط قد يمهد لتأمين باب المندب واستعادة الإيرادات

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال السيد والصحفي الاقتصادي محمد الجماعي إن نجاح الحكومة اليمنية في تصدير النفط وتأمين سفن التصدير في الاستثمارات الشرقية، بالتنسيق مع المزايا، سي يعزز القدرة على حماية الملاحة في مضيق باب المندب.

“ومجموعة جماعية، في منشور على منصة “فيسبوك”، أن من حيث الخطأ في الاعتماد يقرر تصدير النفط مجرد “ردة فعلي”، ويختار أن تنفذ تنفيذ تسبقها الترتيبات والاتفاقات مع الشركات، التي تعتمدها على تقييم النطاقات المتعددة والأمان.

وأوضح أن أي خطوة باتجاه التسليم، حتى في التحديات الأمنية، تعني – من وجهة نظره – أن الحكومة والتحالف تسعى لهذا الملف بصورة مدروسة.

وأتساءل الجماعي عن سبب توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 11 لسبب، معتبراً أن هذا الملف لا يعني عدم الحاجة إلى صادرات الغاز، ولهذا السبب توقفوا.

وربطت اقتصاديا بين مجلس الدفاع الأعلى واجتماعه الأخير في عام 2022، الذي ألغى إخفاءات جماعة الحوثيين وقصفها للسياح وسفن تصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، والذي اكتشف فيه الحكومة تصنيف الجماعة “منظمة الإرهاب”.

ورأى أن الشعور بالحزن لم يخسر بسبب ذلك، مع الحوثيين – بحسب تعبيره – في عدم الالتزام بأي تفاهمات، واستمرار ما وصفه البحر نهائياً في الأحمر وباب المندب.

حيث يخسر الجميع في اليمن مليار دولار من صادرات النفط، بالإضافة إلى مساهمتهم من توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، مشددين على اتخاذ عدد كبير من التعاونات واستعادة الموارد الاقتصادية.