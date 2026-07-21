شقيق مادلين ماكان شون يستعد لظهور ألعاب الكومنولث | أخرى | رياضة

حصل شون، شقيق مادلين ماكان الأصغر، على الاختيار لتمثيل اسكتلندا في السباحة في دورة ألعاب الكومنولث في جلاسكو هذا الأسبوع. سيتنافس اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على المسرح العالمي يوم الخميس (23 يوليو)، على أمل أن تضعه هذه التجربة بثبات على الطريق نحو اختيار فريق بريطانيا وفي النهاية مكانًا في حوض السباحة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وسيتنافس شون إلى جانب أسطورة السباحة دنكان سكوت، الذي يملك ثماني ميداليات أولمبية، بما في ذلك ذهبيتان. كان شون وشقيقته التوأم أميلي يبلغان من العمر عامين فقط عندما اختفت مادلين من شقة عائلتها لقضاء العطلات في برايا دا لوز في الغارف في مايو 2007.

بدأ المنافسة في سن الثامنة ومثل اسكتلندا في دورة ألعاب الكومنولث للشباب 2023 في ترينيداد وتوباغو، حيث شارك في سباقات 400 متر و1500 متر حرة. يفضل الشاب مسابقات المسافات الطويلة وقد شارك بالفعل في العديد من اللقاءات الكبرى، بما في ذلك بطولة أوروبا للمياه المفتوحة للناشئين لعام 2023 في كورفو.

ومع ذلك، فقد اعترف بأنه عندما تعرف على هذه الرياضة لأول مرة، لم يكن حريصًا على النزول إلى الماء على الإطلاق. كتب قبل بضع سنوات على موقع جو همفريز التذكاري: “لقد بدأت الرياضة التنافسية عندما كنت في الثامنة من عمري، وانضممت إلى نادي تشارنوود للترياتلون.

“هنا اكتشفت شغفي بالسباحة وانضممت إلى نادي السباحة في مدينة لوبورو لزيادة عدد جلسات السباحة التي كنت أقوم بها أسبوعيًا. في سن العاشرة، تم اختياري للسباحة في مدينة ليستر، ومنذ ذلك الحين، واصلت الفوز بالعديد من ألقاب المقاطعة بالإضافة إلى أن أصبح بطلاً إقليميًا ووطنيًا في فئتي العمرية.

“من أجل تحقيق ذلك، كان عليّ أن أظل ملتزمًا للغاية، حيث أستيقظ في الساعة 4 صباحًا عدة مرات كل أسبوع للتدريب، منذ أن كنت في الحادية عشرة من عمري. أتدرب تسع مرات في الأسبوع في حمام السباحة، بالإضافة إلى ثلاث جلسات في صالة الألعاب الرياضية، بإجمالي أكثر من 20 ساعة من التدريب أسبوعيًا. أهدف إلى المنافسة في ألعاب الكومنولث 2026 وأيضًا الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان والدا شون، كيت وجيري، سيحضران الحدث الذي يستمر 11 يومًا والذي سيقام في مركز تولكروس الدولي للسباحة يوم الخميس.

وبعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، لا تزال مادلين مفقودة بعد اختفائها قبل أيام قليلة من عيد ميلادها الرابع. ومنذ ذلك الحين، كرست كيت وجيري حياتهما للبحث عن ابنتهما، التي ستكون الآن في أوائل العشرينات من عمرها.

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