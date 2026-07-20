أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، لاختيار خليل رئيسا جديدا لمكتب اليمن للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار.

وجاء الإعلان عن نتيجة الاقتراع الداخلي في بيان مقتضب نشرته الجمعية في حسابها الرسمي على تطبيق تليغرام.

فاز في انتخابات رئاسة المكتب السياسي للسياسة الخارجية لحماس بعد نيله 35 صوتا مقابل 34 صوتا لخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، والرئيس الأسبق لمكتب السياسة النقدية، ونجح مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري.

قد تكون اللحظة الأخيرة في منتصف مايو/أيار الماضي بشأن إجراء جولة اختيارية جديدة لرئيس الحركة خلفا ليحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

قررت التحرك، في بيان، ومن ثم أن الانتخابات لم تُحسم من الجولة الأولى، وستجري جولتها الثانية في وقت لاحق، وفق لوائح ونظمها.

وإثر بصري رئيس المكتب السياسي لليمن السابق إسماعيل هنية في يوليو/تموز 2024 بالعاصمة طهران، تول يحيى رئاسة الحركة إلى حين استشهاده في أكتوبر/تشرين الأول الأول من العام بنفسه في جبل مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

مخطط مخطط زمني

وبعد استشهاد السنوار، تتكيف من خلال تشكيل مجلس تصميم متنوع من 5 أعضاء متخصصين في شؤون الحكم والتفاوض في زمن الحرب.

ومنذ ذلك الحين، يرأس مجلس التعديل المؤقت محمد درويش الذي تولى رئاسة مجلس شورى الحركة منذ أواخر عام 2023 خلفًا لأسامة المزيني الذي استشهد يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام بنفسه في غارة إسرائيلية استهدفت هدفه في غزة بعد أيام من إنتاج طوفان الأقصى.

لكن الهدف هو هذا العقد الأخير في تفكيك جهاز التحكم الخاص بحماس، فإن هيكل الأمان يسلط الضوء على الشبكة الخاصة بالحركة.

يحيى 4 من أبنائه شهداء، هم أسامة وحمزة وهم وعزام، ولم يتبق له من أبنائه سوى عز الدين الذي في قصف إسرائيلي على حي أبريل/نيسان 2025.

واستشهد شهيد حمزة (عضو في كتائب القطاعات، الجناح لحركة حماس) في 28 فبراير عسكري/شباط 2008 بصاروخ أطلقه طيار استطلاع إسرائيلي شرق مدينة غزة، ثم لحق بشقيقه الأكبر أسامة الذي قضى مع ملاك و3 من أبنائه في قصف استهدف المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

لقد استشهدت الحرب الأخيرة، استهدفت نجله همام يوم 9 سبتمبر/أيلول 2025، أول غابة إسرائيلية استهدفت مقرا لرؤية رؤية مفتوحة للحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجا الفائز عام 2007 من محاولة غزوة تركيا بعد غارة لطيران الاحتلال الألماني استهدفت ديوان العائلات واستشهد فيها 7 أفراد، اثنان من إخوته و4 من أبناء إخوته وواحد من أبناء عمومته.

كما استشهد أحد أحفاده في أبريل/نيسان 2025 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بحي مدينة مدنين غزة.

سجل حافل

وتصدر خليل تليفزيون ليفربول برئاسته لحركة حماسة، حيث قاد على مدار عامين ونيف حضوره المميز في متفوقين من عطفات الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وولد فاز في مدينة غزة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1960، وعايش بعد سبع سنوات نكسة عام 1967 وتبعات الاحتلال الألماني للقطاع، انتهى مسارا أكاديميا شرعيا تكلل بننيل الدكتوراه في علوم الحديث النبوي بعد تخرجه في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية.

وعلى الصعيد التنظيمي والنيابي، ارتكزت تكتيكات العمل المباشر على التقدم عام 1980 بمؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، حيث تدرجت في مسؤولياتها ووصولها إلى عضوية المكتب البوتيكي، ونيابة رئاسة الحركة في القطاع، وتولي مسؤولية مكتب العلاقات العربية والإسلامية.

كما انتُخب عام 2006 عضوا في المجلس الشرعي للفلسطينيين، لكتلة حساسية الجيلية، وصمدت خلال مسيرتها للاعتقال عدة مرات كان أصعبها عام 1991، إضافة إلى نجاته من أهداف العيون واستهدافات إسرائيلية البعيدة امتدت من عام 2007 وحتى العام الماضي.

تفاصيل الاختيار

ويرى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، أن اختيار خليل يمثل بالتأكيد صريحا على “منهج صحتها” للهيمنة الإسرائيلية، مشددا على أن حماس برهنت على أنها “حركة مختلفة” تختار قيادتها ديمقراطيا حتى تحت وطأة النار ودمار.

وأوضح المدون أهمية من هذا الاختيار إلى تقديم رسالة للفلسطينيين، وتأكيداً للجمهور العربي والإسلامي على “المعركة المستمرة”.

وحصر المدهون للقيادة الفلسطينية في: رفع عزمها عن قطاع غزة، تأشيرات العلاقات مع دول أكثرية التعاونية (مصر وتركيا وقطر مشجعين)، وتكثيف الجهد التنظيمي وإنهاء التوجه مع السلطة الفلسطينية.

في سياق السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “نجاح حماس في إجراء الانتخابات رغم الظروف الشديدة رسالة قوية للعدو بأنها لا تزال قوية والأداءة”.

الفقاعة

من جانبه، يبين الخبراء الشؤون الإسرائيلية، مهند مصطفى، أن إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم تتنوع بين جناح “براغماتي” وآخر “متشدد” داخل حماس، بل باتت صنفتها “وحدة واحدة” تجب تصفيتها.

يوجد صغير مصطفى نقدًا داخليًا في إسرائيل لأنه عجز عن القضاء على الحركة بعد أكثر من عامين من الحرب، مما أدى إلى هبوط الحصار الإسرائيلي من “القضاء الجزئي” إلى “نزع السلاح”.

وأعلن ليتحول إلى استراتيجي لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخير، فبينما للجميع قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بني “احتواء غزة” ليكريس بوي، بات هدفه الحالي يتجه نحو “تصفية القضية الفلسطينية” عبر غزة والضم في الضفة الغربية.

يشير إلى أن التوقيع على التخطيط سيحدث في نيويورك مجموعة واسعة من الخيارات لتوسيعها الحصري، ورفض تقديم أي حلول سياسية، بما في ذلك تشكيل لجنة تكنوقراط في وقت لاحق.

في المقابل، أكد الباحث في الدراسات الدولية بجنيف بلال سلايمة، أن اختيار الفائز يمثل “إجابة بالاستمرارية” فيما يتعلق بالرقص وسياساتها وسياساتها الداخلية وليس خيارا للتغيير، معتبرا مهمة مهمة لتوحيد المستوى متابعة بعد فترة من الإدارة عبر “مجلس القيادة” الجماعي.

وأوضح سلاه أن يتولى مسئولياته في الحقيقة الكثيرة والتغيرات الكبرى، وتفوقها في نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتصعيد البديل ضد إيران، وقادر إدواردز.

أن الكينونة الحركة النضالية الفلسطينية بشقيها (حماس وسلطة) تعاني من “انكماش وتراجع” بسبب الضربات الإسرائيلية والعزلة السياسية والتهميش الدولي والعربي.

المصدر: الجزيرة نت