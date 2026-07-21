تشييع 4 من منتسبي الجيش اليمني بمأرب قتلى في مواجهات مع الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بعد اليوم في مأرب شرق اليمن، تشييع جثامين أربعة من منتسبي الجيش اليمني قتل في مواجهات مع جماعة الحوثي المسلحة في الجبهات الجنوبية للمحافظة، بحضور قائد بيهان قائد اللواء 26 مشاة، اللواء الركن مفرح بحيبح، وعدد من القيادات العسكرية وتوجيهية.

وشُيّعت جثامين كلٍ من الملازم ثاني ضيف الله محمد الحداد، والملازم ثاني ناصر المحمدي، والملازم سعيد ثاني الفقير، والملازم ثاني علي عبدالله الأعوش، الذين قضوا في جبهة “حريب” أثناء التصدّي للهجمات الحوثية.

كامل التشيع، اللواء بحيبح التعازي لأسر الشهداء وذويهم، مشيدًا بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش في الدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها الوطنية.

من جانبهم، ساهم المشاركون في التشييع وساهموا في التصدّي للجماعة الداعمين من إيران، حتى استعادة الدولة وإنهاء التعاون.