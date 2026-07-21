الدوري اليمني.. شعب حضرموت يشمل تخصيص وفحمان لهدف الهلالية

يمن مونيتور/ سم الأخبار

واصل شعب حضرموت إحكام قبضته على بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وحصل على فوزه الثامن هذا الموسم بتغلبه على ضيفه العروبة لغرض دون رد، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة.

وأشار عمر إلى الهدف الوحيد الذي أحرزه، الثلاثاء، في ملعب الفقيد بارادم في مدينة المكلا، ليرفع شعب حضرموت رصيده إلى 25، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، فيما بعد تجميد رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، استعاد فحمان أبين نتيجة الانتصارات التي يستحقها هلال الحديدة 3-1، في اللقاء الذي يحتضنه مودية بمحافظة أبين.

وبدلاً من تحقيق الأهداف فحمان كل من محمد دمبر من ركلة الجزاء، ومناف سعيد، وعلي سالم، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 في المركز التاسع، بينما ظل هلال الحديدة في المركز الثاني عشر من 4 نقاط.

وتستكمل منافسات الجولة التاسعة، الأربعاء، بمواجهة تجمع اليرموك وتضامن حضرموت على ملعب الظرافي في صنعاء.