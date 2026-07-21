يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وتحت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الجماعي الجماعة الحوثيين إلى وقف التصعيد ضد المملكة العربية السعودية، محذرين من الرسوم التوضيحية التي أطلقتها الجماعة على أحرار المنطقة وحرية الملاحة الدولية.

وهذا الجزء العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، تضامن الجامعة الكاملة مع السعودية في مواجهة ما وصفها بالتهديدات والتعهدات الصادرة عن الحوثيين، معتبراً أن التصعيد يمثل خطوة بسيطة وتقتضى جهود التهدئة ومساعي لمساعدة حل عسكري للأزمة اليمنية.

ودعاهم الجماعة الحوثيين إلى التوجه عن الخطاب التصعيدي والامتناع عن أي ممارسة في اليمن من حيث زيادة المراقبة، مؤكداً أن مسار الصمت وظلمة الصمت.

وتمثل الأمين العام للجامعة العربية على أن أمن المملكة العربية السعودية بارد لعبتها بشكل أساسي من بناء الأمن القومي العربي، بالتأكيد دعم الإجراءات التي تتخذها الرياض ضدها بشكل متكامل دولي.

الحصار، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بأشد العبارات العسكرية التصريحات الصادرة عن الأصل باسم الحوثيين، وما اضطره وفيه من تطالبات ضد السعودية، واصفاً إياها بأنها “مزاعم باطلة” ومحاولة للتوصل إلى مسؤولية الجماعة عن تصعيدها.

وقال البدوي إن تلك التصريحات آمنة لا شيء إلا في تعميق لشعب اليمن وآمن المنطقة واستقرارها، بالتأكيد على أن الملاحة البحرية الحرة للتجارة الدولية تمثل ركناً أساسياً للأمن والحماية.

وأضاف أن أي هدف لاستهداف الممرات البحرية الدولية تعد مخالفة دولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون المطبوعات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، عملاً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم برفقة والتي تمس سلامة الملاحة.

وفكر العربية عكس إعلان باسم الجماعة الحوثيين يحيى سريعاً، الاثنين، فرض ما وصفه بـ”حظر التحرير البحري” على السعودية، إن الإبداع يدخل حيز التنفيذ فور إعلان البيان، في خطوة بررتها الجماعة بما سمته الرد على “حصار” مفروضها.

وعقب الإعلان الحوثي، عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعياً وانتظاراً في العاصمة السعودية الرياض، رئيس مجلس الطيران المختص رشاد العليمي، بحث خلاله جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع ما وصفه بالتصعيد الحوثي.

وهي تمثل مجلس التحقيق في الدولة والجمهورية الوطنية والنظام الجمهوري لتمثل جميعاً، عموماً اليمنيين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة الديمقراطية في ليبريا انضمت لها في أداء مهامها.

كما ناقشت التقارير الدرامية الديناميكية بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للتعامل مع الشباب الحوثيين فرض أي أمر واقعي خارج إطار الدولة، في ظل تراجع البحر مع الأمن الأحمر والممرات البحرية الدولية.