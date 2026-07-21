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اليمنية: الأجهزة الأمنية في جاهزية تامة ضد الحوثيين والتهديدات

AbdHassan21.07.2026
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اليمنية: الأجهزة الأمنية في جاهزية تامة ضد الحوثيين والتهديدات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ساهم وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن الجهاز الأمني ​​في أعلى المستويات الجاهزية لحماية والتصدي للتهديدات، وفي مقدمتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح حيدان، في نقله لوكالة سبأ الحكومية، أن حضورها الأمني ​​في مؤسسة المحافظات المحررة ينجح في مدروسة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية “ستضرب بيد من حديد” كل ما يحاول العبث بأمنه.

وثمّن الوزير رئيس مجلس القيادة المختص، رشاد العلييمي، بمناسبة انتهاء العمل حول انضمام القوات المسلحة والقوات المسلحة لاستكمال المعركة التحرير، والتأكيد على أن جرائم الحوثيين لن تكون قادرة على تقديم المتورطين فيها للعدالة.

يمكنك حيدان على مواصلة بناء مؤسسة الذكاء ولكن القدرة القوية على السيطرة الكاملة على فترة حظر كامل لأمن العام.

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AbdHassan21.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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