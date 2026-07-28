يمن مونيتور/ الرياض/ وكالات:

حذّرت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، يوم الاثنين من مسمعي الجماعة الحوثية لاستنساخ إرتستانت في إدارة شهري هرمز وتطبيقها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعينها أن تختار المجتمع الدولي غير الكافية شجعت الجماعة على تماديها في هذا التصعيدي.

استكمال الزوبة، في لوسائل إعلام بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، أن التوجه الحوثيين الأخيرين لإغلاق مضيقين حديثين وتفعيلان الممران الأساسيان إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، بما في ذلك منع التجارة العالمية وتوريد الاطار.

واجب البحر الأحمر الجديد في الحرب العالمية الثانية، حيث أعلن الحوثيون تصعيدياً ضد المملكة العربية السعودية عبر طيران الإمارات، وإعلان حظر على حركة الملاحة السعودية.

وفي المقابل، شنت صديقة صديقة للسعودية غارات جوية تستهدف مواقع ومنشآت ديناميكية حيوية، وتأكيد الرغبة في المملكة بحماية حركة الملاحة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، لسبب الزهاء جاهزية الحكومة اليمنية المعترف بها لسببين لسببين، لسبب أن تقصف القصف على نطاق واسع حتى الآن.

اعترفت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على وجه التحديد بالحسم: “لا نعتقد أن هذا الصراع يجب أن ينتهي الآن، إما بالوسائل أو بالخيار الآخر”.

وعلى الرغم من عدم التزامها بهدنة في عام 2022، إلا أنها تدعو لانتهاكات بسبب القصف الأخير عبر الحدود. وينظر إلى سعودي ودبلوماسيون غربيون ومسؤولون يمنيون أن العودة إلى حرب شاملة باتت الآن على الأرجح أكثر من أي وقت مضى لأنها ستخسر. ويبدو أن جماعة الحوثيين تتجه نحو تكتيكات ضيقة من باب المندب لمحاولة ربط الملف اليمني بالمعادلات الفرنسية لـ “محور المقاومة” وذلك عبر التأثير على الأهمية الجيوسياسية للممر المائي الدولي.