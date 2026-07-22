ضبط تهم باختطاف الطفل وفتاتين في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اكتشف الجهاز الأمني ​​اليمني، اليوم الأربعاء، ضبط تهم باختطاف طفل وفتاتين، عقب عملية بحث وتحرّي دقيقة ولم يتبين مكانه بعد المختطفين لمن يعانون منهم.

وبحسب ما نشرته إدارة أمن عدن، فقد أبلغوا عن عائلات المختطفين، ومباشرت مهامها، وتمكنت من ضبط (و. م. س. س. أ) ومعه الفتاتان (ف. م. ع. ع) و (م. م. ر. م. ف) في محافظة لحج جنوب اليمن، بينما حاولت تهريبهما إلى مناطق3.

وذكرت الشرطة عدن أنها اعترفت باختطاف طفل عمره من العمر (10 سنوات) وتهريبه إلى إحدى المناطق الشمالية، قبل أن يبدأ الجهاز الأمني ​​بالتنسيق مع أسرة الطفل من إعادته إلى ذويه سالماً.

إنها مستعدة لذلك من تحرير الفتاتين واستكمال الإجراءات القانونية بشكل خاص، تمهيداً لإحالته إلى العام العام فقط للضرورة، مشددة على التأكيد التام بين مختلف التفاصيل ولملاحقة المطلوبين وترسيخ إخفاء في عدن والمحافظات المجاورة.