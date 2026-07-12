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السعودية تدين “الاعتداءات الرومانية” وتهم طهران بزعزعة أمن المنطقة واستهداف الملاحة

AbdHassan12.07.2026
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السعودية تدين “الاعتداءات الرومانية” وتهم طهران بزعزعة أمن المنطقة واستهداف الملاحة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اضطرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إلى إدانتها واستنكارها بأحكام العبارات لاستمرار إيران في التحكم بها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، متهمة طهران بانتهاك القوانين والمواثيق الدولية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إن تواصل مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى قواعد حسن الجوار.

ووجه كلماته إلى أن الإدانة تأتي بشكل متكرر على الخلفية “تكرارات البناء على السفن، بما في ذلك تقليل المخاطر بشكل مباشر وحرية الملاحة الدولية”.

كما تهمت الخارجية السعودية طهران باستمرار في شن “اعتداءات آثمة” استهدفت عدداً من الدول العربية، تظهر كلياً من: دولة الكويت، ومملكة البحرين، وصلنا إلى قطر، ووصلت الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وJehan الهاشمية.

وجددت الرياض في ختام بيانها رفضها الجزئي والقاطع لانتهاك حظر انضمام الدول الشقيقة، واستمرارها في الممارسة التي تفضي إلى إخفاء إخفاء الهوية واشتراكها.

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AbdHassan12.07.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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