تحديث بين القوات المشتركة والحوثيين في الضالع جنوبي اليمن

يمن مونيتور/ الضلع/ خاص

شنت القوات المشتركة الحكومية اليمنية قصفًا مكثفًا استهدف مواقع الحوثيين في جبهات القتال شمال مقاطعة الضالع (جنوب اليمن)، وتمكنت من سلاح آلي عسكري وسكاكت هجماتية.

وقال مصدر عسكري لـ “يمن مونيتور” إن القوات المسلحة المشتركة استهدفت ومواقع للجماعة العسكرية في جبهة “باب غلق”، حيث شنت قصفًا مدفعيًا مكثفًا وما بعد ذلك عن أسلحة عسكرية (طقم)، بالتزامن مع طائرة حربية هجومية تطلقها الحوثيون في الجنوب.

وأضاف المصدر أن مسلحي الجماعة ردوا عقب ذلك بشن قصف بقذائف الهاون على القرى السكنية في منطقتي “حجر” و”المشاريح”، ما تضرر من عدد من المنازل ونصف فوق مواشٍ، دون تسجيل سكانية في صفوف القرى.

وذكر المصدر أن القوات المشتركة شنّت خلال اليومين الماضيين قصفًا مدفعيًا وبالكاتيوشا استهدفت حشود ومواقع الحوثيين في منطقة “حبيل السماعي”.

وشهدت جبهات الضالع المؤتمرات عنيفا في جبهتي “الفاخر” و”الجب” الخميس الماضي (23 يوليو/تموز)، حيث اختفت عن مقتل 4 من أعضاء التحالف المشترك و10 ضيوف، في حين لقي 23 عنصرًا حوثيًا رياضيهم بينهم قياديان ميدانيان.

اتفقت الجماعة الحوثية على تكتيكات جديدة خلال اليومين الماضيين نحو جبهات الضالع، وحدثت نقاطاً عسكرية في منطقة “العود” التابعة لمديرية بمحافظة إب المجاورة.