عداء الماراثون الأولمبي المحظور يغيب عن العمل بسبب نداء إطلاق الأسرة القلق | أخرى | رياضة

اختفى عداء الماراثون الأولمبي المحظور دانييل ناسيمنتو، وأطلقت عائلته نداء للعثور عليه. وقالت والدته فالديرين دي باولا فيريرا إن البرازيلي اختفى من منزله ومعه حقيبة ظهره فقط.

ويقال إن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا غادر منزل عائلته في باراجواكو باوليستا، في جنوب غرب ولاية ساو باولو بالبرازيل، ولم يكن يحمل معه سوى حقيبة ظهر سوداء. وشوهد الرياضي آخر مرة مساء يوم 19 يونيو/حزيران، لكن يُعتقد أن عائلته أبلغت الشرطة رسميًا باختفائه هذا الأسبوع. وقد قدم أقاربه الاستئناف قبل وقت قصير من عيد ميلاده الثامن والعشرين.

وجهت والدة ناسيمنتو نداء يائسًا على Instagram صباح الثلاثاء. قالت: هل أحد عنده معلومة عن ابني؟

“اسمه دانييل ناسيمنتو، المعروف بلقب أرميرو. وكان عداءًا في الماراثون.”

دخل ناسيمنتو التاريخ في أبريل 2022 عندما سجل رقمًا قياسيًا في منطقة أمريكا الجنوبية والأمريكتين بساعتين و4 دقائق و51 ثانية في ماراثون سيول. ضمن له هذا الوقت التاريخي حصوله على المركز الثالث ومكانًا في أولمبياد باريس 2024.

لكن نتيجة اختباره جاءت إيجابية للمنشطات قبل شهر من موعد ترشحه في العاصمة الفرنسية. وتسبب ذلك في إيقافه لمدة خمس سنوات صدر في مايو من العام الماضي، مما أدى إلى استبعاده من دورة الألعاب 2028 في لوس أنجلوس.

وقد اعترفت والدته القلقة في السابق بأنها اعتقدت أنه كان يكافح من أجل التأقلم مع الحظر. وقالت السيدة فيريرا: “منذ أن تم منعه من المنافسة، كان معي، تحت رعايتي.

“كنت أذهب إلى العمل ويأتي معي. لقد كان دائمًا ولدًا جيدًا.

“في بعض الأحيان كنت أصطحبه للجري. كان يقوم ببعض الدورات التدريبية سراً في وسط حقول قصب السكر. أعتقد أنه افتقد حقاً روتين كونه رياضياً.”

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