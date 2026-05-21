كوبا تدين الاتهام الأمريكي لراؤول كاسترو باعتباره ذريعة للعدوان

في 20 مايو، قدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات رسمية ضد راؤول كاسترو (94 عاما) وهو جنرال في الجيش الكوبي والرئيس السابق للجزيرة. اتهمت وزارة العدل راؤول كاسترو بالتآمر والقتل وتدمير الطائرات لإسقاط طائرتين في المجال الجوي الكوبي عام 1996.

وتسعى لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام تود بلانش، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة هيئة محلفين كبرى، إلى الحكم بالسجن مدى الحياة على أحد كبار قادة الثورة الكوبية، التي بدأت في عام 1959، والذي يعد راؤول، الأخ الأصغر لفيدل كاسترو، أحد مهندسيها الرئيسيين وقادتها السياسيين العسكريين.

ويستند الاتهام إلى حادثة وقعت في عام 1996، حيث أسقطت القوات المسلحة الثورية الكوبية طائرتين صغيرتين تابعتين لمنظمة Brothers to the Rescue. ووفقاً للولايات المتحدة، فإن راؤول كاسترو، وزير القوات المسلحة آنذاك، هو المسؤول عن مقتل أفراد طاقم تلك الطائرات، الذين، وفقاً لواشنطن، كانوا يسعون فقط إلى مساعدة المهاجرين الكوبيين الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر.

كوبا تدين الاتهامات باعتبارها ذريعة للعدوان الأمريكي

في هذا الصدد، وقال سفير كوبا لدى الولايات المتحدة إرنستو سوبيرون غوزمان نيويورك تايمز وقال إن الاتهامات الموجهة إلى كاسترو تهدف إلى تبرير هجوم عسكري يشنه ترامب على كوبا، على الرغم من أن حكومته سعت إلى الدخول في حوار ردا على التهديدات الأمريكية وتشديد الحصار.

وتصر كوبا على أن إسقاط الطائرتين كان دفاعا عن النفس، حيث كانت كلتا الطائرتين – اللتين، وفقا لهافانا، يقودهما إرهابيون – تحلق فوق المياه الإقليمية الكوبية.

وتذكر الحكومة الكوبية أيضا أنه قبل إسقاط الطائرات، تم إصدار عشرات التحذيرات إلى واشنطن خلال الغارات المتعاقبة التي قادها عميل وكالة المخابرات المركزية خوسيه باسولتو (المتهم بالتسلل وأعمال القرصنة والتخطيط لهجمات، من بين جرائم أخرى)، لكن الولايات المتحدة تجاهلت هذه التحذيرات وسمحت للطائرات بالتحليق.

وكان هذا الحادث بمثابة مبرر لإدارة الرئيس السابق بيل كلينتون لتكثيف الحصار الاقتصادي المفروض منذ الستينيات من خلال التوقيع على قانون هيلمز-بيرتون، الذي زاد من تعقيد وضع كوبا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.

كما تم تقديم لائحة الاتهام، التي تعد جزءًا من سلسلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمارسها إدارة ترامب، ضد قادة عسكريين كوبيين آخرين، مثل إميليو بالاسيو، وخوسيه غوال، وراؤول سيمانكا كارديناس، ولويس غونزاليس باردو، وألبرتو بيريز بيريز.

مناورة سياسية

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن لائحة الاتهام المزعومة “تسلط الضوء على الغطرسة والإحباط الذي يشعر به ممثلو الإمبراطورية بسبب التصميم الثابت للثورة الكوبية ووحدة قيادتها وقوتها الأخلاقية”. وقال الرئيس إن هذا الإجراء سياسي بطبيعته، ويفتقر إلى أي أساس قانوني، ولا يؤدي إلا إلى “تبرير حماقة العدوان العسكري ضد كوبا”.

وفيما يتعلق بأحداث عام 1996، صرح دياز كانيل أن هناك أدلة موثقة جيداً على أنه “لم يتم اتخاذ أي إجراء متهور ولم يتم انتهاك القانون الدولي” أثناء إسقاط الطائرات الصغيرة التابعة لـ “منظمة المخدرات الإرهابية الإرهابية” “إخوان الإنقاذ”. وقارن ذلك بـ “الإعلان العلني”. عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للسفن المدنية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ” من قبل القوات العسكرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة.

فضلاً عن ذلك، أعرب دياز كانيل عن ذلك دعمه لراؤول كاسترو وقيادته للثورة الكوبية: “إن المكانة الأخلاقية والروح الإنسانية لعمله تدحض أي اتهامات افتراء موجهة ضد جنرال الجيش راؤول كاسترو. كزعيم حرب العصابات ورجل دولة، حصل على حب شعبه، فضلا عن احترام وإعجاب القادة الآخرين في المنطقة وحول العالم. هذه القيم هي أفضل دفاع له ودرع أخلاقي ضد المحاولات السخيفة لتقويض مكانته كبطل “.

من جانبه، وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز وأدانت “المهزلة” التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة ضد زعيم الثورة الكوبية: “إنها عمل مبني على أكاذيب تخفي حقائق تاريخية موثقة جيدا حول الأحداث التي أدت إلى إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة “إخوان الإنقاذ” الإرهابية في المجال الجوي الكوبي ودفاعا عن النفس”.

كوبا تؤكد حقها في الدفاع عن النفس مع تزايد التضامن في الولايات المتحدة

وإصراراً على حق الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الأمريكي، وأكد رودريغيز وأن الولايات المتحدة كانت على الدوام “متواطئة في تنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية وعنيفة ضد كوبا من أراضيها”. وأشار أيضاً إلى 200 عملية “إعدام خارج نطاق القضاء” في المياه الدولية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بسبب صلاتها المزعومة بعمليات تهريب المخدرات.

“كوبا لن تتخلى عن حقها غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس.”

في الولايات المتحدة، حزب الاشتراكية والتحرير ودعا كل من يحترمون القانون الدولي إلى “رفض لائحة الاتهام هذه باعتبارها أداة سياسية”.

“إن توجيه الاتهام إلى رئيس دولة سابق يبلغ من العمر 94 عاماً بارتكاب عمل من أعمال الدفاع عن الأراضي وقع قبل ثلاثين عاماً، بعد أن استنفدت كوبا كل القنوات الدبلوماسية، ليس من العدالة. لقد تصرف راؤول كاسترو ضمن حقوقه السيادية وبطريقة تتفق مع التزامات كوبا بموجب القانون الدولي. وتتحمل حكومة الولايات المتحدة، وليس كوبا، المسؤولية عن الفشل في وقف الرحلات الجوية التي كان مسؤولوها يعلمون أنها ستؤدي إلى مأساة. وشعب هذا البلد لا يريد حرباً أخرى”.

