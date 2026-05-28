التشديد المالي في الأرجنتين في ظل إدارة مايلي

تولت حكومة خافيير مايلي السلطة في ديسمبر 2023 بخطاب قوي حول الحاجة إلى توسيع الحرية. ومع ذلك، بدلاً من توسيعها، فإن سياسته الاقتصادية تقللها. تدعو السياسة النيوليبرالية إلى نموذج للمشاريع الحرة، والتجارة الحرة، وحرية حركة رأس المال الذي يفضل استخراج الفائض الوطني نحو البلدان الأساسية، مما يحد من إمكانيات التنمية المحلية ويعزز ظروف الفقر المجتمعي.

يحلل كتاب TriContinental’s Policy Economy Substack، The Financial Leash، الآلية التي من خلالها يقوم النظام الرأسمالي بتعميق اعتماد البلدان الطرفية من خلال النظام المالي العالمي، ويصف القنوات التي يتم من خلالها تطبيق فائض الدولة (الاستثمار الإنتاجي) والتي من خلالها يتدفق إلى خارج البلاد. يُظهر أحدث تقرير لميزان المدفوعات صادر عن البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA) كيف تكثفت هذه الديناميكية في الأرجنتين في ظل الحكومة الحالية.

سجل تدفق الأرباح والأرباح

إحدى قنوات استخراج الفائض هي الريع المالي المرسل إلى الخارج: الفوائد على الدين الخارجي بالإضافة إلى الأرباح والأرباح المعادة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الأرجنتين، تم إغلاق هذه القناة جزئيًا لسنوات بسبب ضوابط الصرف.

لقد فتح اتصال BCRA رقم 8226، الذي نُشر في أبريل 2025 كجزء من المرحلة الثالثة من البرنامج الاقتصادي، الأمر على مصراعيه: فقد سمح بالوصول إلى سوق الصرف الحر لدفع أرباح الأسهم للمساهمين غير المقيمين.

وتظهر بيانات ميزان المدفوعات التأثير بوضوح. وفي الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ متوسط ​​التدفقات الخارجة من الأرباح والأرباح 24 مليون دولار أمريكي فقط شهريا: وهو ما يعكس حقيقة تقييد الوصول إلى سوق الصرف الأجنبي. وفي الربع الأول من عام 2026، وصل هذا المتوسط ​​إلى 333 مليون دولار. وفي مارس 2026 بلغت 882 مليون دولار – وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2010، وهو ما يعادل ما يقرب من 30 شهرًا من الأرباح وتدفقات الأرباح الخارجة في ظل النظام السابق.

خلال شهر مارس، كان قطاع الطاقة (صناعة النفط في المقام الأول) هو المستفيد الرئيسي من الشهر، حيث بلغت أرباحه الخارجة 460 مليون دولار أمريكي، يليه قطاع المعادن الأساسية والتصنيع (132 مليون دولار أمريكي) والأغذية والمشروبات والتبغ (106 مليون دولار أمريكي). وهذه ليست شركات هامشية: فهي القطاعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد الحقيقي في الأرجنتين وهي القطاعات التي يعتمد عليها النموذج الاقتصادي الحالي بشكل حصري. وقد أتاح التحرير لهم إمكانية إخراج الأرباح التي تحققت خلال سنوات من السيطرة من البلاد، وقد فعلوا ذلك على نطاق واسع.

ورغم أن أقساط الفائدة على الديون أقل إثارة من الناحية النسبية، فإنها تظل هائلة من الناحية الهيكلية.

وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجماليها 4.07 مليار دولار أمريكي.

إضفاء الطابع الخارجي على المدخرات

أما القناة الثالثة فتتمثل في تراكم الأصول الأجنبية من قِبَل القطاع الخاص غير المالي: وهو ما يشير إليه قانون تنظيم الأصول الأجنبية حالياً بمشتريات الأوراق النقدية والعملات الأجنبية لأغراض غير محددة. الأرقام تحكي قصة سياسات السيطرة المتقلبة. وفي الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبعد إعادة فرض الضوابط التي حررتها إدارة موريسيو ماكري سابقًا، اشترى القطاع الخاص غير المالي ما مجموعه 5.5 مليار دولار أمريكي. ولكن خلال عام 2024، ومع فرض ضوابط الصرف والتعديل الجاري، أصبح القطاع بائعا صافيا للدولار نتيجة لتقليص المدخرات.

بعد رفع القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية للأفراد والشركات – بدون حدود للمبلغ أو الوجهة – وانعكس التدفق بشكل كبير: بين أبريل وديسمبر 2025، وصلت مشتريات العملات الأجنبية إلى 32.8 مليار دولار أمريكي، مع زيادة حادة في سبتمبر وأكتوبر بسبب اقتراب الانتخابات. وفي الربع الأول من عام 2026، وصل هذا المبلغ إلى 6.643 مليار دولار، متجاوزاً المجموع التراكمي للإدارة السابقة بأكملها.

ويقدر تقرير BCRA أنه في شهر مارس، توجه جزء من هذا الطلب نحو الاستهلاك الجاري عبر بطاقات الائتمان والسياحة، وتم إيداع حوالي 600 مليون دولار في البنوك المحلية بالعملة الأجنبية. ولكن من الصعب أن نعزو حجم هذه الظاهرة، وتصاعدها المفاجئ في أعقاب التحرير، إلى الاستهلاك حصرياً. وما تظهره البيانات هو تسارع دولرة المدخرات. ومع وجود البيزو الأرجنتيني في أسفل التسلسل الهرمي النقدي الدولي، فإن الدولرة ليست حالة شاذة: بل إنها الاستراتيجية الأكثر عقلانية للحفاظ على القيمة في نظام يعمل على هيكلة عدم الاستقرار باعتباره حالة دائمة.

هروب رأس المال: تصدير الكثير، وتجميع القليل، واقتراض المزيد

يتم الكشف عن التوتر المركزي للنموذج في مقارنة واحدة: منذ ديسمبر 2023، حققت الأرجنتين فائضًا تجاريًا قدره 47 مليار دولار أمريكي، وصافي استثمارات بقيمة 650 مليون دولار أمريكي، وحصلت على تمويل خارجي (صندوق النقد الدولي، والمنظمات الدولية، والقروض الخاصة) يبلغ إجماليه 46 مليار دولار أمريكي أخرى. ومع ذلك، فإن الزيادة في الاحتياطيات – أي الإيرادات من إصدار الديون والمدفوعات الرئيسية المقابلة للحكومة الوطنية – بلغت 14.7 مليار دولار فقط. وتم استيعاب الفرق، البالغ حوالي 78 مليار دولار أمريكي، من خلال صافي مدفوعات الفائدة (25.3 مليار دولار أمريكي)، وصافي تدفق الأرباح والأرباح إلى الخارج (1.6 مليار دولار أمريكي)، وصافي مشتريات القطاع الخاص من النقد الأجنبي (36.3 مليار دولار أمريكي)، وعمليات القطاع العام والمالي الأخرى (14.2 مليار دولار أمريكي).

يشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة خلال الفترة لا يعوض تحويل الأرباح والتوزيعات.

وكما ذكر في مقال القارات الثلاث، فإن هذه الآلية ذاتية التعزيز: إذ يتعين على الدولة أن تحافظ على أسعار فائدة مرتفعة واحتياطيات من الدولار للحفاظ على ثقة الأسواق المالية، ولكن هذا الموقف ذاته يولد تكاليف الفرصة البديلة والتدفقات البنيوية الخارجة التي تمنع التراكم الحقيقي للاحتياطيات والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية. والنتيجة الواضحة هي تصنيف مخاطر الدولة بنحو 500 نقطة – أدنى مستوى منذ يونيو 2018 – وقد تم تحقيق ذلك بتكلفة عالية: ديون أعلى وهامش أضيق للاستقلال الاقتصادي.

لوسيا كونفيرتي حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في الدراسات الاجتماعية لأمريكا اللاتينية من جامعة بوينس آيرس. وهي حاصلة أيضًا على شهادة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي من UNSAM. عملت كباحثة في العديد من معاهد البحوث الاجتماعية والجيوسياسية. وهي حاليًا باحثة في معهد تريكونتيننتال للبحوث الاجتماعية.

