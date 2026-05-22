يمكن لجزيرة وايت أن تسوي ما هو أكثر من مجرد حجة الهوية الرقمية

عندما كتبنا في مجلة كمبيوتر ويكلي قبل شهر أن الحكومة يجب أن تتوقف عن مناقشة الهوية الرقمية والبدء في تجربتها، فقد قدمنا ​​حجة ضيقة حول سياسة واحدة. لقد أعدت لجنة الشؤون الداخلية الآن حلاً أوسع بكثير، وجزيرة وايت هي الحل لكليهما.

إن الطريق إلى بناء سياسة رقمية جيدة ليس لغزا. أنت نموذج له أولا. يمكنك تجريبها حيث ستجعل حياة الناس أسهل بشكل ملموس. تتعلم ما الذي ينجح وما لا ينجح، ثم تقوم بالتوسع والاستمرار في التعلم والتحسين.

ولم يكن الإحباط إزاء النهج الذي اتبعته الحكومة في التعامل مع الهوية الرقمية هو الوجهة، بل كان غياب ذلك المسار. لقد أعلنت عن تغيير كبير في الطريقة التي يمكن بها للمواطنين إثبات هويتهم دون أي إطار مسبق، أو نماذج، أو طيارين، أو أي وصف واضح لكيفية مساعدة الأشخاص الذين سيؤثر عليهم.

وهذا ما يطلب تقرير اللجنة في جوهره من الحكومة إصلاحه.

تحليل اللجنة قرار اللجنة صريح. وكان إعلان رئيس الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي، على حد تعبيره، “متسرعاً، ولم يتم التفكير فيه بشكل جيد” و”فشل في تقديم حجة مقنعة”. وجاءت المشاركة العامة بعد الإعلان وليس قبله. وتشير اللجنة إلى أن سجل التحول الرقمي في الحكومة “ضعيف”. لقد تغيرت الأهداف، والتكاليف غير واضحة، وما زالت خارطة الطريق قيد البناء. لكن التقرير لا يشكل نصيحة لليأس. إن قراءته بعناية، فهو بمثابة دليل بنّاء لكيفية تنفيذ السياسات على النحو الصحيح ــ أهداف واضحة، وثقة عامة، وأدلة قبل القياس، وضمانات برلمانية ضد الزحف الوظيفي، وما تسميه اللجنة “ليس منحدرًا زلقًا، بل سلمًا، حيث يحكم البرلمان التقدم والاتجاه”. السؤال الذي لا يجيب عليه التقرير تمامًا هو أين يتم بناء الخطوات على هذا الدرج. فالتشاور، رغم ترحيبه به، يجمع الرأي. مداولات اللجنة الشعبية المكونة من 120 شخصًا. كلاهما يهم. ولكن لا يخبرك أي منهما بما يحدث عندما يستخدم الأشخاص الحقيقيون معرفًا رقميًا في الحياة اليومية. هذه الفجوة بين ما يعتقد الناس أنهم سيفكرون به وما يحدث بالفعل هي نفس الفجوة التي أغرقت كل برامج التحول الرقمي الرئيسية في العشرين عامًا الماضية أو أكثر. فشل التحقق من Gov.uk في تلك الفجوة. إن طرح التأشيرة الإلكترونية، مع عدة مئات الآلاف من المكالمات إلى مركز الحل الخاص بها وانقطاع التيار على مستوى النظام في أغسطس الماضي، يقع ضمن نطاق هذه المشكلة الآن.

سد الفجوة من خلال اختبار سياسة جريئة دون كسر الأمور هناك مكان مثالي في إنجلترا حيث يمكن سد هذه الفجوة. جزيرة وايت محاطة جغرافيًا بثلاث بوابات للعبارات خاضعة للمراقبة. يتم خدمة سكانها البالغ عددهم 140.000 نسمة من قبل سلطة محلية واحدة وبصمة محددة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. إنها في واقع الأمر بيئة محتواة ويمكن التحكم فيها، حيث يستطيع موظفو الخدمة المدنية التعامل مع المواطنين والشركات لإجراء نماذج رقمية جادة وإجراء تجارب تجريبية صغيرة النطاق، عبر الإدارات، في وقت واحد، على سياسات تعمل على تحسين حياة الناس بشكل حقيقي. النقطة الأخيرة مهمة. تحمل الجزيرة الكثير من الحرمان غير المحسوب وغير الملحوظ، وتقع تكلفة هذا الحرمان بشكل غير متناسب على عاتق الخزانة العامة لكل فرد من السكان. تشترك العديد من المجتمعات الساحلية الأخرى عبر الجنوب الغربي وشرق إنجلترا والشمال الشرقي وما وراءه في أجزاء من نفس الصورة، حيث تتعامل الصيغ القياسية مع حدود المياه العسر والعزلة كما لو أنها غير موجودة. ما تقدمه الجزيرة للحكومة هو أكثر بكثير من مجرد مكان لتجربة الهوية الرقمية. إنه المكان المناسب لتجربة أي سياسة تقريبًا تحتاج إلى أدلة وفعالية قبل أن يتم توسيع نطاقها

وتعكس الجزيرة ببساطة هذه الخصائص في أوضح صورها. ويتقدم ملفها الديموغرافي بنحو 15 عاماً على المتوسط ​​في المملكة المتحدة على منحنى الشيخوخة. ويدفع سكانها “ضريبة الجزيرة” غير المرئية على تكاليف المعيشة، مدفوعة بتكاليف العبارات التي تؤثر على كل شيء من البقالة إلى مواد البناء. ويواجه شبابها حاجزاً مادياً يحول دون التعليم والتوظيف ولا يستطيع أي تدخل في البر الرئيسي أن يكرره أو يختبره على النحو اللائق. ولأن احتياجات الجزيرة حادة وتعاني من نقص الاستثمار لفترة طويلة، فإن أي تحسن جيد في السياسات يظهر بسرعة. لا تفسد البيانات من خلال التفاعل مع السلطات المجاورة، مما يعني أن الإشارة أكثر نظافة وقاعدة الأدلة التي تولدها أكثر موثوقية – بالنسبة للجزيرة، والدوائر الساحلية الأخرى، وللبلد. ما يقدمه هذا للحكومة هو أكثر بكثير من مجرد مكان لتجربة الهوية الرقمية. إنه المكان المناسب لتجربة أي سياسة تقريبًا تحتاج إلى الأدلة والفعالية قبل توسيع نطاقها، والقيام بذلك عبر حدود الإدارات وليس في الصوامع. وبوسع وزارة الخزانة أن تختبر مؤشراً منقحاً للحرمان المتعدد بحيث يصور العزلة الجغرافية على النحو اللائق، ويعالج الشكوى القديمة بأن الصيغة القياسية تتعامل مع معبر العبارة الذي يبلغ طوله خمسة أميال كما لو كان طريقاً طوله خمسة أميال. ويمكن لوزارة النقل أن تجرب نماذج الحد الأقصى للأجرة ونماذج عبارات المرافق العامة التي كان من الممكن أن تتم مناقشتها إلى أجل غير مسمى. يمكن لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن تجرب عمليات التشخيص عن بعد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي ستحتاج إليها في كل مكان مع تقدم بقية البلاد في الشكل الديموغرافي الحالي للجزيرة. وبوسع وزارة العمل والمعاشات التقاعدية أن تختبر ما إذا كانت تكاليف النقل تؤدي حقاً إلى فخ الفوائد، وبوسع وزارة التعليم أن تجرب رواتب المعلمين المرجحة في بيئة خاضعة للرقابة. بالنسبة لسكان الجزر، هذا ليس مشروعًا بحثيًا مفروضًا عليهم، ولا يتعلق الأمر بالتأكيد بمعاملتهم كمواضيع اختبار. إنه الطريق الأكثر مصداقية وعملية وشمولية لمعالجة المشاكل التي وعدت وستمنستر بحلها لعقود من الزمن ولم تحققها على الإطلاق. تكاليف العبّارة، والوصول إلى الخدمات الصحية الوطنية، والحراك الاجتماعي، والتحصيل الدراسي، وتكلفة المعيشة – هذه ليست أشياء مجردة في الجزيرة. إنها حقائق يومية. بالنسبة لشعب جزيرة وايت، يتعلق الأمر بمجتمع تم تجاهله لعقود من الزمن – مثل كثيرين في جميع أنحاء البلاد – وقد حصل أخيرًا على الاهتمام الذي كان في حاجة إليه منذ فترة طويلة، وفي هذه العملية يساعد في بناء شكل أكثر فعالية من صنع السياسات التي تناسب الجميع.