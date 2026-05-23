“إعلان الحرب ضد الفقراء”: تقود حركة AbM المقاومة ضد مشروع قانون جنوب أفريقيا المناهض للاحتلال

المقترح منع الإخلاء غير القانوني بسبب الاحتلال غير القانوني للأرض (PIE) أثار مشروع قانون التعديل في جنوب أفريقيا غضباً واسع النطاق بين الحركات الشعبية، ونشطاء الإسكان، والنقابات العمالية، والمنظمات التقدمية. وتقود هذه المقاومة قاعدة أبهلالي مجوندولو، وهي أكبر حركة اجتماعية لفقراء المناطق الحضرية في البلاد، والتي قامت وصف مشروع القانون باعتباره “إعلان حرب على الفقراء”.

وتقول قاعدة أباهلالي، ومجوندولو والمنظمات المتحالفة معها، إن مشروع القانون ليس مجرد تعديل قانوني. فهو يمثل محاولة سياسية أوسع لتجريم الفقر، وقمع التنظيم الشعبي، وتعميق القمع في مجتمع يتسم بالفعل بعدم المساواة على نطاق واسع، والبطالة، والحرمان من الأراضي.

أزمة الإسكان المتفاقمة في جنوب أفريقيا

بعد مرور اثنين وثلاثين عاماً على انتهاء الفصل العنصري. ملايين من جنوب أفريقيا الاستمرار في العيش دون سكن آمن أو أرض أو كرامة. تستمر المستوطنات غير الرسمية في النمو حيث تدفع البطالة وعدم المساواة وارتفاع تكاليف المعيشة المزيد من الناس إلى ظروف محفوفة بالمخاطر.

ووفقا للمنظمات المعارضة لمشروع القانون، لا تزال أكثر من 3.7 مليون أسرة بدون سكن، في حين أن النقص يتزايد بنحو 178 ألف أسرة كل عام. بالنسبة للعديد من المجتمعات الفقيرة والطبقة العاملة، أصبح احتلال الأراضي ضرورة وليس خيارًا. وفي غياب السكن الميسور التكلفة والإصلاح الهادف للأراضي، غالباً ما تكون المهن هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الناس من خلالها تأمين المأوى والبقاء على قيد الحياة.

وترى قاعدة أبهلالي مجوندولو أن هذه المهن لا ينبغي أن تُفهم على أنها أعمال إجرامية، بل على أنها أشكال من “التخطيط الحضري الشعبي” الذي تنفذه المجتمعات التي تخلت عنها الدولة. وتصر الحركة على أن القيمة الاجتماعية للأرض يجب أن تكون لها الأسبقية على الربح الخاص والمصالح المضاربة، وحيثما توجد تحديات حقيقية حول استخدام الأراضي، يجب حلها من خلال المفاوضات، وليس عنف الدولة.

ما هو مشروع قانون تعديل PIE؟

تم تقديم قانون PIE الأصلي بعد الفصل العنصري لمنع عمليات الإخلاء التعسفي والعنيف. وقد تم تفعيل المادة 26 (3) من دستور جنوب أفريقيا، التي تنص على أنه لا يجوز طرد أي شخص من منزله دون أمر من المحكمة بعد دراسة جميع الظروف ذات الصلة.

ويلزم القانون المحاكم بدراسة ما إذا كانت عمليات الإخلاء ستؤدي إلى تشريد الأشخاص وما إذا كانت هناك مساكن بديلة. كما أقرت بنقاط الضعف التي يعاني منها الأطفال، والأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع ذلك، المقترح مشروع قانون تعديل PIE، الذي نشره مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2026، يسعى إلى تغيير هذه الحماية بشكل كبير.

تشير منظمة AbM ومنظمات أخرى إلى أن التعديلات من شأنها أن تجعل عمليات الإخلاء أسهل مع إضعاف الضمانات الدستورية للمجتمعات الفقيرة. ويمكن للمحاكم أن تصدر أوامر الإخلاء حتى في حالة عدم وجود سكن بديل. ويمكن أيضًا أن تكون أماكن الإقامة المؤقتة محدودة المدة، مما قد يدفع الأسر التي تم إجلاؤها إلى التشرد مرة أخرى.

والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن مشروع القانون يفرض عقوبات جنائية على الأشخاص المتهمين بتنظيم أو دعم احتلال الأراضي. قد يواجه الأفراد الذين “يحرضون على المهن أو يرتبونها أو ينظمونها أو يسمحون بها” عقوبات شديدة، بما في ذلك أحكام السجن وغرامات تصل إلى مليوني راند ومصادرة الأصول.

بالنسبة للحركات الاجتماعية، يشكل هذا البند خطورة خاصة لأنه يستهدف بشكل مباشر المنظمين والناشطين وقادة المجتمع ومنظمات الفقراء.

تجادل شركة AbM بأن مشروع القانون يحاول عكس المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد الفصل العنصري من خلال إعادة تقديم أساليب عقابية لاحتلال الأراضي تذكرنا بتشريعات عصر الفصل العنصري مثل قانون منع الاستيلاء غير القانوني.

وتحذر قاعدة أبهلالي مجوندولو كذلك من أن القانون يسعى إلى تجريم استراتيجيات البقاء اليومية للمجتمعات الفقيرة. ويمكن تفسير رسوم العضوية والمساهمات المجتمعية والأموال المستخدمة لبناء البنية التحتية الأساسية في المستوطنات المحتلة على أنها نشاط إجرامي بموجب التشريع المقترح.

وتقول الحركة أيضًا إن مشروع القانون يعاقب على وجه التحديد التنظيم الجماعي. سيتم توجيه المحاكم للنظر في “وتيرة وحجم وتكرار” عمليات الاحتلال عند البت في مسائل الإخلاء، والتعامل فعليًا مع المقاومة المنظمة كعامل مشدد.

تحالف أوسع ضد مشروع القانون

إن النضال ضد مشروع قانون تعديل PIE لا تقوده قاعدة أبهلالي مجوندولو وحدها. وقد اتحد ائتلاف واسع من المنظمات ضد القانون المقترح، بما في ذلك:

Ndifuna Ukwazi (NU)، واستعادة المدينة (RTC)، ونقابة عمال الصناعات العامة في جنوب أفريقيا (GIWUSA)، واتحاد نقابات العمال في جنوب أفريقيا (SAFTU)، ومعهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (SERI).

ويجادلون أيضًا بأن مشروع القانون يقوض الحماية الدستورية ويعيد جنوب إفريقيا نحو الأساليب الاستبدادية في التعامل مع الأرض والإسكان.

ويحذر بيانهم المشترك من أن تجريم الاحتلال يتجاهل الأسباب الهيكلية للحرمان من الأراضي والتشرد، بما في ذلك البطالة، وسياسات الإسكان غير الملائمة، وبطء وتيرة إصلاح الأراضي.

ويصر التحالف على أن حل أزمة الإسكان لا يكمن في القمع، بل في الإصلاح الهادف للأراضي الحضرية، وتوسيع نطاق الإسكان الميسر، والتخطيط الديمقراطي المتأصل في احتياجات المجتمعات الفقيرة والطبقة العاملة.

كما أصدرت النقابات العمالية، بما في ذلك GIWUSA وSAFTU، بيانات تعارض مشروع القانون هذا.

المقاومة على الأرض

بدأت المعارضة لمشروع القانون تتشكل بالفعل في جميع أنحاء جنوب أفريقيا من خلال الاحتجاجات وتعبئة المجتمع.

نظم فرع Hlanganani التابع لشركة AbM في سولت روك، داخل بلدية كوادوكوزا، احتجاجات رافضة لمشروع القانون. فروع من بامباناني، إسيتينيني، إنكانيني، وفوسوموزي ساروا في شوارع تمبيسا لرفع مستوى الوعي حول ما وصفوه بالهجوم الصريح على الفقراء.

كما أجرى قادة المجتمع مناقشات سياسية واعتصامات عامة في شارع أندرو مافيتو درايف في ثيمبيسا، حيث قام المنظمون بتثقيف السكان حول الآثار المترتبة على القانون المقترح والاستعداد لمقاومة أوسع.

وقد صرحت قاعدة أبهلالي مجوندولو بوضوح أن مشروع القانون سيواجه مقاومة “في عملية التشاور العام، في الشوارع وفي المحاكم”.

