يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ الخاص

تواجه المملكة العربية السعودية الحديثة تحدياً خسارة، مع بدء توافد ملايين الحجاج الذين يقصدون المشاعر المقدسة، لحدود الحج من مختلف دول العالم، بضعة أيام تستقبل المشاعر المقدسة من 1.5 إلى 3 مليون، شخص في كل موسم، مايفرض على القضاء الرسمي استنفار الكبير لآلاف الآلآف من الكوادر الأمنية والصحية واللوجستية بالإضافة إلى متوطعين، و تهيئة البنية، وسباق مع الزمن في تطويع الأجزاء وبرامج الذكاء الاصطناعي لإدارة سهلة التكدس. والازدحام الذي قد يخلف الضحية.

ساهمت البنية التحتية الحديثة في تسجيل قاصدي بيت الله الحرام، فسح المجال الواسع إلى أماكن، ومسارات، ومساهمات ذكية بين المشاعر، فشهد المسجد الحرام الأكبر تطورت في تاريخه لتتخطى متجاوزته 1.5 مليون متر مربع، ما رفعت طاقته الى أكثر من مليون كريم في الوقت نفسه، وتحولت منى إلى مدينة خيام متطورة للحريق ومزودة بأنظمة تكييف وخدمات خاصة، مصممة بشبكة طرق وأحدث طرق اختراق الدراجات وربط مكة بالمشاعر المقدسة. لتسهيل التقليص وتقليص تقليص حجم الحفاضات، وأُعيد تصميم جسر الجمرات حتى يتم قطعها إلى نحو 300 ألف حاج في الساعة.

ومن مركز القيادة المختلفة بمشعر مبنى؛ يُدار ملايين الحجاج، حيث تُراقب منه أدق التفاصيل عبر غرف المراقبة لإدارة ببيانات النقل والسكن والتوافق، ما يقرر موسم الحج واحداً من أكثر العمليات الكثيفة المخاطرة على مستوى العالم.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج

اطلعت المملكة العربية السعودية على دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليلي ويمكن من خلال رصد حركة الحشود والتنبؤ بتوجهات الحجاج وما يمكن أن يسفر عن ذلك، وبالتالي تحقيق استباقية للمشكلات التي تساهم متعاونة في مواسم السفر السابقة.

وكشفت الهيئة السعودية رد والذكاء الاصطناعي “سدايا” تطويل كبير لخدمة الحجاج، عبر مراكز حديثة ومبتكرة ومنصات تحليل البيانات مثل “سواهر” و”بصير”، والتي بدأت قراءة الكثافات البشرية بشكل فوري، وقررت الفرق للتدخل السريع. في إنشاء الجمرات والمسارات المؤدية إلى الحرم المكي.

وتتصل هذه إلكترونيات بآلاف كاميرات عالية الدقة في المشاعر المتعددة، بعد أن تم التقاطها داخل مركز القيادة لأمن الحجات تدفقات الحركة بشكل مباشر، ما تسمح بفورية إعادة توزيع الحشود والأمريكيين والخدمات.

“نسك” و”شعائر”.. توجيه الحاج من هاتفه الذكي

قاد وزارة الحج والعمرة السعودية إلى تحويل ذكي رقمياً واسع النطاق عبر منصة “نسك” التي توفر أكثر من 100 خدمة إلكترونية تشمل التصاريح، والإرشاد، والحجز، والدفع الرقمي، إلى جزء من خرائط تساعد الحجاج على اختيار المسارات أقل ازدحاماً.

كما تعتمد المنظومة على بطاقة “شعائر” الذكية المزودة بتقنيات NFC والباركود، والتي تحتوي على البيانات الحاجية الصحية والسكنية والتنظيمية، ما نقوم بتكوين التحقق والتنقل للتعرف على الخدمات بسرعة أكبر.

ولقليل من حالات الضياع، استطعت بفضل لوحاته إرشادية ذكية متعددة اللغات في مختلف المشاعر، بما في ذلك بما في ذلك الحجاج ومساعدتك على الطيران بسهولة داخل المواقع المزدحمة.

قطارات المشاعر

أحد أبرز اللاعبين في إدارة الاتجاهات في قطار المشاعر المقدس، والذي يربط بين منى ومزدلفة وعرفات خلال أقل من 20 دقيقة، تصل بطاقة التسجيلية إلى 72 ألف راكب في الساعة.

ساهم في تقليل الضغط على الطرق المحدودة والاعتماد على التيار الكهربائي، ضمن خطة تفويج العسكرية الدقيقة توزع حركة الحجاج على مدار اليوم، خاصة خلال رمي الجمرات والنفرة من عرفات.

كما تعتمد على الحركة في الفصل الكامل بين مسارات المشاة والمركبات عبر شبكة الجسور والأنفاق، رئيسي نقاط الاختراق والاختراق انسيابية للتكيف.

درجة الحرارة ومواجهة الإجهاد

ظل ارتفاع درجة الحرارة واحداً من أبرز التحديات في المشاعر المقدسة، حيث الهدف تجهيزات المعدات داخل وآليات وتلطيف المشاعر، عبر تظليل مسارات المشاة، وتركيب مراوح رذاذ الماء، وضخ الهواء البارد في بعض المواقع الحيوية مثل محيط الرحمة بعرفات.

وتتكامل هذه التدابير مع إعدادات خدمية تشمل شبكات مياه وصرف متطورة ومجمعات برامج مياه الكائنات للصيانة والتشغيل المستمر على مدار.

الجانب الصحي، رفعت وزارة الطاقة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الطبية في مكة والشاعر إلى مستوياتها القصوى، مع نشر فرق طوارئية متنقلة وتجهيز أقسام وأحدث التقنيات الرئيسية لقضاء أوقات محددة.

استنفار تمنى وبشري واسع

ليست بنية حديثة وبنية مدنية كافية للصناعات الهندسية الرحمن، فتدخل أكثر من 40 جهة حكومية في توزيع الخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للحاجب في المشاعر المقدسة على الساعة، ضخمة ضخمة حتى العام الماضي أكثر من 420 ألف موظف وكادر من القطاعين الحكوميين شهرياً، إلى جانب أكثر من 34 ألف متطوع قدموا ما يزيد على مليوني ساعة عمل خلال الموسم كما واضح الهيئة الإحصاء الرسمي في تقريرها لحج موسم 1446/2025.

“لأولئك وزارة السعودية الداخلية هذا العام رفع جاهزية مكافحة البرد إلى أعلى المستويات، بالتزامن مع التطبيق الساكن “لا حج بلا حساء”، الذي يتوقع الحد من الحشود غير النظامية والضغط على الخدمات المتوقعة.

تعتبر السعودية وشبكة الإنترنت الخاصة بشركة الحج العالمية من مجرد إدارة موسمية للحشود، إلى نموذج شركة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي وبنية الإنترنت الذكية، لتأمين تجربة أمان أكثر والسيابية لملايين الحجاج فقط.