وو ييزي يتحدث عن تكتيك شون ميرفي الذي أثار ضجة كبيرة | أخرى | رياضة

نما وو ييزي ليقدر تكتيك شون مورفي في نهائي بطولة العالم للسنوكر على الرغم من أنه كان “فعالاً بشكل خاص” ضده. أصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ثاني أصغر فائز في Crucible في وقت سابق من هذا الشهر عندما هزم الإنجليزي 18-17 ليرفع أول لقب كبير له.

اقترب مورفي من الطاولة بطريقة مختلفة في بطولة العالم. بدلاً من التسديدة الحمراء النموذجية من الثانية إلى الأخيرة، كان اللاعب الإنجليزي يسدد الكرة الحمراء الثالثة خارج الاستراحة لتشتيت الكرات في وقت مبكر وإجبار خصمه على لعب أكثر عدوانية. أثار هذا التكتيك ضجة بين المعارضين حيث توسل جون هيغينز إلى مورفي “لإخبار السر”.

وقد أذهلت هذه التقنية نجوم السنوكر الآخرين، حيث أضاف نيل روبرتسون: “إنه شيء أنا متحمس حقًا للعمل عليه لأنني أعتقد أن شون يتجه إلى شيء جديد لأول مرة منذ 40 عامًا.”

واعترف وو بهذا التكتيك واعترف بأنه أجبره على أن يكون “محفوفًا بالمخاطر للغاية”. وفي حديثه إلى جولة السنوكر العالمية، قال نجم السنوكر الصيني: “هذا نهج تكتيكي درسه جيدًا.

“أعتقد أن كسره للكسر فعال بشكل خاص ضد اللاعبين العدوانيين لأنه يمكن أن يحد حقًا من فرص التسجيل للخصم. والشيء الجيد في كسره هو أنه في كثير من الأحيان لم أتمكن ببساطة من إيجاد طريقة للتعامل معه.

“كان الخيار الوحيد في كثير من الأحيان هو القيام بتسديدة هجومية محفوفة بالمخاطر للغاية، وربما رهان طويل لفتح الأمور، ولكن إذا أخطأت، يمكنك أن تترك له فرصة جيدة جدًا.

“عندما ألعب، أحب دائمًا مواجهة التحديات. إذا كنت أعتقد أن هذا هو الوضع الصحيح، فسوف أخاطر بالتأكيد.

“ربما هذا هو نوع اللاعب الذي أنا عليه. بالطبع، دفعت ثمن ذلك مرات عديدة وخسرت الكثير من المباريات بسبب ذلك.”

وأوضح مورفي أن اللقطة تحققت خلال جلسة تدريبية مع المدرب بيتر إبدون. قال: “كنا كلانا في غرفة السنوكر بالمنزل قبل بضعة أسابيع، قبل بطولة الجولة، وقلنا دعنا نذهب ونمارس بضع ساعات من التدريب.

“وقلت للتو عندما دخلنا الملعب: أنا مقتنع بوجود فرصة أفضل من تلك التي كنا نلعبها منذ 100 عام.”

“إنها 100 سنة من لعبة السنوكر الاحترافية هذا العام، ولم يتغير الفاصل. أنت دائمًا تترك إما اللقطة القياسية بلا شيء أو حمراء طويلة، أو تسحب واحدة للأعلى فوق المنتصف. عادةً ما يحدث أحد هذه الأشياء الثلاثة.

“لقد قلت للتو لبيتر: أنا مقتنع بأن هناك فرصة أفضل هناك.”

فشل أسلوب مورفي في تحقيق النجاح النهائي حيث خسر 18-17 في Crucible.

