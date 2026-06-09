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ينفذ الجيش اليمني سيراً عسكرياً في مأرب الزواج الجاهزية القتالية

AbdHassan09.06.2026
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ينفذ الجيش اليمني سيراً عسكرياً في مأرب الزواج الجاهزية القتالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولذلك فإن المنطقة العسكرية الثالثة بدأت في إنشاء الأسلحة اليمنية، الثلاثاء، مسيراً عسكرياً في مقاطعة مأرب شرق البلاد، بما في ذلك وحدات رمزية من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية، وامتدت لمسافة 20 كيلومتراً، نجح ما لفت الانتباه إلى المركز الإعلامي وساهم في تعزيزها.

وقال المركز اخت إن المسير جاء بالتزامن مع تام الفصل الثاني من العام التدريبي والقتالي 2026، إطار برامج الإعداد والتأهيل الهادفة لرفع الجاهزية القتالية للإرشادات والميدانية لمنتسبي العسكرية للمنطقة الثالثة.

وبناء على ذلك، يتقدم قائد المنطقة الرائد الثالث الركن منصور بن عبدالله ثوابته المشاركين في المسير، وتأكيداً على أن الريادة في مستوى المتبرعين والجاهزين لدى القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها على تنفيذ المبادرات العسكرية والميدانية.

وأضاف ثوابت، حسب البيان، أن برامج التدريب والتأهيل التي تعتبرها المنطقة تأتي ضمن وزارة الدفاع ورئاسة الهيئة الأركان العامة ستؤدي إلى تطوير الأداء القتالي وتناقص مستوى الجاهزية العسكرية.

قام المركز الإعلامي للأعمال المسلحة بأن يُظهر المسير مستوى الانضباط واللياقة البدنية بشكل خاص على تنفيذ المهام التكتيكية في مختلف الظروف، معتبراً أن تعكس نتائج ذلك التقارير والتأهيلية المنفذة خلال الفصل التدريبي الثاني.

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AbdHassan09.06.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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