تم تعليق سباق جزيرة مان تي تي بعد حادث خطير | أخرى | رياضة

تم إيقاف السباق في Isle of Man TT في يوم الافتتاح بعد “حادث خطير” على مضمار الجبل. بدأت التدريبات المفتوحة والتصفيات صباح يوم الاثنين في ظروف حارقة، بعد يوم واحد فقط من الوفاة المأساوية للراكب آلان أوفرسبي خلال سباق Pre-TT Classic يوم الأحد.

تم نشر العلم الأحمر بعد وقت قصير من وقت الغداء أثناء تدريب Superbike / Superstock. وأكد كاتب الدورة لاحقًا أنه لن يتم إجراء أي نشاط آخر في الدورة يوم الاثنين، حيث تستمر إدارة الحادث. صرح المنظمون أنه “سيتم إصدار تحديث إضافي في الوقت المناسب”.

وكان منظمو جزيرة آيل أوف مان تي تي قد أكدوا في وقت سابق أن Race Control “يدير حاليًا الحادث الذي وقع في ساحة البرلمان في رامزي”.

وأكدت الشرطة أن خدمات الطوارئ “لا تزال تستجيب وتتعامل مع الحادث”.

جاء في بيان: “يمكن لسباقات Isle of Man TT أن تؤكد أنه تم تنفيذ إجراءات الحوادث الخطيرة في أعقاب الحادث الذي وقع في ساحة البرلمان في 25 مايو 2026 الساعة 13.50.

“ونتيجة لذلك، تم إصدار العلم الأحمر وتم تعليق جميع أنشطة السباق على مضمار TT Mountain Course حتى إشعار آخر.

“من أجل سلامة الجميع، تظل جميع الطرق المحيطة بمضمار TT Mountain Course مغلقة حتى يتم توفير المزيد من المعلومات. يجب أن نؤكد أنه يجب عليك عدم الدخول إلى هذه الطرق المغلقة – سواء سيرًا على الأقدام أو بالسيارة – حيث قد تكون مركبات الطوارئ والدعم تعمل في المسار، وهناك خطر كبير على سلامتك.

“نود أيضًا أن نذكر الجمهور أنه بينما تظل الطرق مغلقة، يجب عليك اتباع تعليمات الحراس ومسؤولي السباق وموظفي خدمة الطوارئ في جميع الأوقات.

“الأولوية الحالية لمسؤول الدورة وفريق التحكم في السباق الأوسع هي العمل بشكل وثيق مع خدمات الطوارئ لدعم الاستجابة المستمرة حيثما أمكن ذلك.

“سيتم توفير المزيد من التحديثات في الوقت المناسب عبر خط معلومات WhatsApp الرسمي لسباقات Isle of Man TT. نحن نقدر تفهمك وتعاونك في هذا الوقت.”

تم تحديد جدول التصفيات يوم الاثنين للبدء في الساعة 2.15 ظهرًا مع Supersport/Sportbike، يليه Sidecars في الساعة 3 بعد الظهر، قبل أن يختتم اليوم بسباق Superbike/Superstock في الساعة 3.55 مساءً بالتوقيت المحلي.

ولم يتم تعطيل هذا الجدول الزمني بشكل كبير.

