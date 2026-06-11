يمن مونيتور/قسم الأخبار

تعرفت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، الخميس، على تحديد تكلفة البرنامج الاقتصادي للعامرة (نظام المتعمق) حتى لا تتجاوز 800 ريال سعودي، ضمن إجراءات تنظيم الفترة العمرية لإصدار الهجري 1448هـ.

جاء ذلك في دخول قطاع الحج والعمرة بالوزارة، متوجهاً إلى المصممين المرخصة لتقديم خدمات العمرة، وشدد عليه الالتزام بالرقابة وتنظيمات تنظيم لأعمال العمرة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المتفق عليها وحمايتهم من أي تأثير أو تأثيرة في التأثيرات.

وأوضح الحديث أن شراء البرنامج الاقتصادي للعامرة يجب أن يتم حسب البرهان التجريبي، بحذر شديد من تجاوز المقررة “تحت أي مشرف أو مسمى”.

لأنها ستتخذ إجراءات إدارية وقانونية بشكل صحيح لاختيار المخالفة للأنظمة والتعليمات، قد تؤدي إلى منعها نهائياً من مزولة نشاطها العمري والحج ودراجها في القائمة السوداء.

كما تسمح الوزارة بتخصيص خط نظيف يعمل على مدار الساعة للحصول على رضاها تمامًا بالإضافة إلى أي زيادة في الصور أو تقصير في الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمنشآت المعتمدة.

وتلتزم على اهتمامها بجميع الممثلين العاملين في قطاع العمرة بالشروط والضوابط المتفق عليها بين اليمن والعربية السعودية، بما في ذلك يسهم في التمتع بحقوق المتمرين ويساهم في خدمات ضيوف الرحمن.

وبالتالي فإن هذا الإجراء هو إطار جهود وزارة الأوقاف والرشاد لتنظيم أعمال العمرة وتسهيل إجراءات السفر والخدمات المقدمة للمعتمرين اليمنيين خلال الموسم الجديد.