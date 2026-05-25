رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عدن عقب مباحثين في القاهرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عاد رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية اليمني عاد محسن الزنداني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة قصيرة إلى جمهورية مصر العربية.

وشهدت التعاقد الدولي للتعاقد التاسع للحوار اليمني – المصري، الدكتور الزنداني ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، حيث يناقش الجانبان سبل التعاون الصحي في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد اللجنة العليا اليمنية المصرية، إضافة إلى مستجدات المراحل القادمة، وفي مقدمتها آمنة الأحمر وحرية الملاحة.

كما التقى الزنداني رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبحث معه مفردة ثنائية، بعض المقاطع التعاونية الاقتصادية، ودعم جهود الحكومة اليمنية في كبح الدولة وفعالية، إلى جانب تسهيلات الأجهزة الجالية اليمنية والوافدين للمساعدة وتعليمها في مصر.

اقترح رئيس وزراء وزارة الخارجية، أن المباحثين الذين تم اختبارهم في القاهرة اتسمت بالإيجابية والبناء، وعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشريكين، اختلاف إلى وجود توافق في الرؤى فيما يتعلق بفرق العمل، خاصة ما يتعلق بالحماية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

الخبراء الزنداني إلى القيادة أن مصريين جدد دعمها رئيس السلطة التنفيذية والحكومة اليمنية، ويساعدها على تقديم مختلف الدعم السياسي والدبلوماسي والنموي، وتزايد خبراتها في أجزاء معينة من العلوم الإنسانية، إلى جزء من المساعدة المقدمة للجالية اليمنية في مصر.