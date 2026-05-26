مذبحة ما لا يقل عن 20 مزارعا في هندوراس

في 21 مايو، تم ذبح ما لا يقل عن 20 شخصًا في مجتمع ريجوريس، في مقاطعة كولون في هندوراس. قُتل الضحايا في مزرعة نخيل أفريقية حيث كانوا يعملون.

بحسب وسائل الإعلاموقعت عمليات القتل بينما كان العمال يستعدون لبدء يوم عملهم وكانوا يصلون. وفي ذلك الوقت، فتح عدد من الرجال المدججين بالسلاح يرتدون زي الشرطة الهندوراسية النار على العمال.

وقال الرئيس نصري عصفورة في رسالة: “الليلة أتحدث إليكم بحزن. وقبل أن أقول أي شيء آخر، أريد أن أخاطب عائلات الضحايا من قرية ريجوريس في كولون. لا توجد كلمات، لا كلماتي ولا كلمات أي شخص آخر… هذا لن يُنسى، ولن يمر دون عقاب”.

وسيتم التحقيق في الجريمة التي وصفها عسفورا بأنها “جرح آخر لا تستحقه هندوراس”. بحسب الرئيسمن قبل “وزارة الأمن، والشرطة الوطنية، والقوات المسلحة، ومديرية مباحث الشرطة، ومكتب المدعي العام، وجميعهم يعملون معًا في كل مرحلة من مراحل التحقيق”.

على من يقع اللوم؟

ولا يزال مجهولا من يقف وراء المجزرة. من ناحية، تقع المنطقة في منطقة تتنازع عليها عصابتان متنافستان تتقاتلان من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات، رغم أن الكثيرين يشككون في أن المذبحة كانت نتيجة نزاع بين العصابات.

وقد قوبل كفاح الفلاحين من أجل الحصول على قطعة أرض لزراعتها في تلك المنطقة برد فعل عنيف من جانب الجماعات المسلحة. وفي بيان، المنظمة الاجتماعية La Vía Campesina“يدين بشدة هذا العمل الوحشي الذي هز البلاد بأكملها ويظهر الضعف وانعدام الأمن الذي تعيش فيه مجتمعاتنا الفلاحية.”

بحسب بعض التقاريرولقي ما يقرب من 200 شخص حتفهم في سياق الصراع الزراعي في المنطقة.

في البيان، كما ذكرت La Vía Campesina: “لقد تم إزهاق أرواح الشباب، وأطفال أعضاء المؤسسات الفلاحية التابعة لحركة الفلاحين ريجوريس. حتى الآن، قُتل 17 رجلاً و3 نساء (5 منهم قاصرين) جبانين. لا يمكن للعنف أن يستمر. لا يمكن أن يستمر الإفلات من العقاب في هذا البلد”.

كما طالبت الدولة بما يلي:

إجراء تحقيق مستقل شامل،

وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم والعقول المدبرة فوراً،

توفير الضمانات الأمنية لأسر الضحايا ومجتمع ريجوريس،

ضمان وجود الدولة في المنطقة المتضررة من النزاعات التي ترعاها الدولة،

تعليق التشريعات التي تجرم المدافعين عن أراضي الفلاحين والسكان الأصليين

الاعتراف العلني بالصلة بين تركز الأراضي من خلال الأعمال التجارية الزراعية والعنف الذي يعاني منه سكان الريف الهندوراسي.

ويختتم بيان La Vía Campesina بالتأكيد: “إن النضال من أجل الأرض أمر مشروع. والدفاع عن الحياة ليس جريمة. وطالما استمرت قيمة الأعمال الزراعية أكثر من الفلاحين، فسوف نبقى واقفين ومنظمين. العدالة لضحايا ريجوريس! الأرض ملك لأولئك الذين يعملون فيها! نضال الفلاحين لا يتوقف!”

عنف لا يمكن وقفه

بعد ساعات من مذبحة المزارعين.. قُتل خمسة من ضباط الشرطة في كورينتو، في مقاطعة كورتيس، بالقرب من الحدود مع غواتيمالا. وقال إدجاردو باراهونا، المتحدث باسم وزارة الأمن القومي الهندوراسية، إن اثنين من المجرمين المشتبه بهم قُتلا في الاشتباك.

وقع الحادث خلال مداهمة نفذتها مديرية شرطة مكافحة ماراس والعصابات والجريمة المنظمة (DIPAMPCO) في مجتمع كورينتو، والتي كانت تسعى لتحديد مكان زعيم عصابة إجرامية متورطة في تهريب المخدرات في المنطقة. وعندما دخلت الشرطة، وجدت نفسها أقل عدداً، فتم القبض عليهم ثم إعدامهم. وعثر على الجثث على طريق قريب.

وتعرضت الغارة لانتقادات واسعة النطاق بسبب نقص المعلومات الاستخبارية قبل العملية وأجبرت الوزارة على التوقف المدير ونائب المدير ورئيس العمليات في DIPAMCO للتحقيق معهم فيما يتعلق بالأحداث.

هندوراس بلد ذو معدل مرتفع من العنف. وارتكز الرئيس الذي تم تنصيبه مؤخرًا في جزء كبير من برنامج حملته الانتخابية على تعهده بالحد بشكل كبير من العنف في البلاد، وهو ما يقف حاليا بمعدل 23 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة؛ ومع ذلك، يبدو في الوقت الحالي أن العنف لا يزال سائدًا في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

