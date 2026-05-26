الإحصاء السعودي: 1.7 مليون حاج أدوا مناسك حج 1447هـ

الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن إجمالي عدد الحجاج خلال موسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجاً قدموا من خارج المملكة عبر مختلف المنافذ.

يمكن لبيانات الهيئة، بلغ عدد حجاج الداخل من الجسم والمقيمين 160,646 حاجاً وحاجة.

وبالتالي فإن النتائج الإحصائية أن عدد الحجاج من إجمالي حجاج النور وصل إلى 893,396 حاجاً، مقابل 813,905 لاستخدامها من الإناث.

وتصدرت المنافذ الخاصة بوسائل الوصول إلى المنافذ البرية 54,429 حاجاً، في حين بلغ عددهم عن طريق المنافذ البحرية 6,497 حاجاً وحاجة.

ساهمت الهيئة العامة في تسجيل أنها مهمة في إعداد البيانات ومؤشرات حج 1447هـ على سجل السكرتارية والإقليمية، حيث قامت بأخذ المصدر الأول، وذلك ضمن نموذج إحصائي موحد لتقديم بيانات دقيقة موثوقة، وامتداداً للمنهجية المعتمدة خلال السنوات الست الماضية.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء الرسمي الحكومي الوحيد والاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن نتائج المؤشرات الوطنية التي اختارت والمنهجيات الإحصائية المعتمدة.