بوركينا فاسو تؤكد استقلالها المالي عن الغرب من خلال صندوق سيادي مدعوم بالمعادن

ولتحويل “إيجارات التعدين إلى رافعة للتنمية المستدامة والسيادة الاقتصادية لصالح شعب بوركينا فاسو”، أصدر مجلس وزرائها مرسومًا بإنشاء صندوق بوركينا فاسو السيادي للاستثمار في التعدين (FSMIB) في 21 مايو.

ويُطلق عليه أيضًا اسم سينيان-سيغي، وسيتم تمويله من الفوائض الناتجة عندما ترتفع أسعار المعادن العالمية – وخاصة الذهب، الذي يمثل أكثر من 80٪ من عائدات التصدير في البلاد – فوق المعيار الذي حددته الدولة.

ولن يتم استخدام الصندوق، الذي تم إنشاؤه من خلال الاستفادة من الحركة الدورية لأسعار المعادن، في الإنفاق قصير الأجل أو لتخفيف ضغوط الميزانية. وبدلا من ذلك، سيتم تخصيصها لبناء البنية التحتية والصناعات طويلة الأجل، مع تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي للمشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق.

نحو السيادة الاقتصادية

إن إنشاء هذا الصندوق هو الأحدث في سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة السيادية الشعبية لتوجيه عائدات التعدين – التي كانت تستخرج سابقًا خارج البلاد – إلى التنمية الوطنية.

تاريخياً، كانت صناعة التعدين في بوركينا فاسو مملوكة للأجانب. كان منجم صناعي واحد فقط في البلاد مملوكًا محليًا – لوزير سابق، كشركته الخاصة – عندما تمت الإطاحة بنظام روك كابوري، المدعوم من المستعمر السابق فرنسا، في انقلاب عسكري مدعوم شعبيًا في عام 2022، وسط احتجاجات حاشدة مناهضة لفرنسا.

وبقيادة النقيب إبراهيم تراوري، عززت الحكومة العسكرية الحالية، التي طردت القوات الفرنسية من البلاد، سلطتها في وقت لاحق من ذلك العام بدعم من حركة الاحتجاج والنقابات العمالية وغيرها من مجموعات المجتمع المدني التقدمية.

وقد تزايدت حصة بوركينا فاسو في مجال التعدين بشكل كبير. وبحلول نهاية عام 2025، كانت ستة من المناجم الصناعية الخمسة عشر في البلاد مملوكة بأغلبية لبوركينا فاسو. وتمثل هذه الستة 40% من عمليات التعدين في البلاد، وثلاثة منها تخضع لسيطرة مباشرة من قبل شركة التعدين الحكومية. جاء هذا التحول بعد تأميم خمسة مناجم مملوكة لأجانب في وقت سابق من عام 2025.

وارتفعت إيرادات التعدين المباشرة للدولة، التي بلغت حوالي 930 مليون دولار أمريكي في عام 2023، إلى 1.34 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025. وباستخدام هذه الإيرادات، سددت الحكومة ما يقرب من ربع ديونها المحلية، والتي بلغت أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.

“تم تحديد أوجه القصور الرئيسية”

ومع ذلك، قال بيان لمجلس الوزراء بعد اجتماع مجلس الوزراء في 21 مايو/أيار، إنه “تم تحديد أوجه قصور كبيرة”. وكان أبرزها “غياب آلية مخصصة لالتقاط وإدارة فائض عائدات التعدين، فضلاً عن الافتقار إلى المدخرات بين الأجيال التي من شأنها أن تسمح للأجيال القادمة بالاستفادة من عائدات التعدين الحالية”. ​

ولمعالجة هذا القصور، أنشأ المجلس “صندوق الثروة السيادية المدعوم بالموارد المعدنية… بهدف، بين أمور أخرى، تمويل البنية التحتية الاستراتيجية والتعافي الصناعي الوطني بشكل مستقل” و”تعزيز السيادة المالية”.

