الآلاف يحتجون ضد الحرب وأزمة غلاء المعيشة في إيطاليا

يواصل العمال والنقابات العمالية الشعبية في إيطاليا التعبئة ضد إعادة التسلح واقتصاد الحرب، مطالبين بإستراتيجية صناعية وطنية تلبي احتياجاتهم. وانضم ما لا يقل عن 15 ألف شخص إلى مظاهرة جديدة في روما يوم 23 مايو/أيار للتأكيد من جديد على هذه المزاعم والتعبير عن التضامن مع شعب فلسطين وكوبا وغيرهما من المتضررين من حملة الحرب المستمرة التي يقودها الغرب.

ووصفت النقابة العمالية Unione Sindacale di Base (USB) مظاهرة يوم السبت بأنها “تعبئة عسكرية للطبقة العاملة والقاعدة الشعبية” كشفت عن الروابط بين إلغاء الرواتب والرؤية الصناعية الفاشلة وصعود اقتصاد الحرب. وذكر USB أن “الحدث الذي جمع نزاعات ومناطق وقطاعات مختلفة تحت مطلب واحد: أولئك الذين يولدون ثروة البلاد يجب أن يكون لهم رأي مرة أخرى”.

وكانت إحدى النقاط المركزية هي الرواتب، التي لم تعد كافية لضمان حياة كريمة لأغلب سكان إيطاليا. ويظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء، نشر قبل أيام قليلة من المظاهرة، أن 11 مليون شخص معرضون لخطر الفقر، في حين أن 5.7 مليون يعيشون بالفعل في فقر مدقع. ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف السكان لم يتمكنوا من ادخار أي شيء في العام الماضي، و”واحد من كل أربعة أشخاص لن يعرف كيفية التعامل مع النفقات غير المتوقعة”، حسبما أفادت وسائل الإعلام. كونتروبيانو كتب.

وأشار يو إس بي إلى أن “تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع، وفواتير الخدمات العامة في ارتفاع، والسلع الأساسية تزداد تكلفة”. “تبقى شيكات الرواتب كما هي بينما يصبح كل شيء آخر أكثر تكلفة.”

وتتناقض هذه الأرقام بشكل صارخ مع ادعاءات حكومة ميلوني، التي اختارت التركيز حصريًا على تحسين معدلات التوظيف مقارنة بالسنوات السابقة، والإعلان عن المزيد من التقدم كنتيجة للاستثمارات الجديدة في ما يسمى بقطاع الدفاع. وحذر USB قبل المظاهرة قائلاً: “نحن في خضم تحول هيكلي لرأس المال، مدفوعًا بالحرب وإعادة التسلح وعدم الاستقرار وضغط العمالة”. “إن ارتفاع الأسعار وعدم استقرار العرض وتكاليف الطاقة هي عواقب مباشرة لهذا النظام الجديد.”

“تبرز نقطة رئيسية واحدة من هذه الصورة. الأجور والحرب وجهان لعملة واحدة. والسياسات التي تغذي سباق التسلح هي نفسها التي تضغط على العمال وتقلل من دخولهم”.

وقال جوليانو جراناتو من الحزب السياسي اليساري “بوتير آل بوبولو”: “في هذا البلد، السياسة الوحيدة التي تتبعها الحكومات – سواء كانت حكومة ميلوني اليوم أو حكومات الوسط أو “اليسار” أو الحكومات التقنية في الماضي – هي السماح للشركات الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات بالمجيء إلى هنا، والاستيلاء على كميات هائلة من المال العام، والحوافز، والإعانات، والمساعدات، والصدقات، سمها ما شئت”. “إنهم يأتون إلى هنا، ويأخذون المال، ويغلقون أبوابهم، ويغادرون، وتسريح العمال، ويتركون كل شيء في حالة خراب”.

“لم يعد بوسعنا أن نتحمل تسريح 1700 عامل في شركة إلكترولوكس، أو تسريح العمال في جابيل، أو تفكيك نسيجنا الصناعي بالكامل. ونحن لا نحتاج فقط إلى زيادة الأجور ــ وهي الأدنى في أوروبا، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى عنان السماء وارتفاع أسعار الوقود، والأغذية الأساسية، وفواتير المرافق ــ ولكننا في احتياج أيضاً إلى سياسة صناعية”.

أحد المقترحات الرئيسية لتغيير المسار الذي ناضل من أجله بوتر آل بوبولو هو الحد الأدنى للأجور بمقدار 12 يورو (حوالي 14 دولارًا أمريكيًا) في الساعة لضمان قدرة العمال على تغطية نفقاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، أصر حزب اليسار والنقابات العمالية الشعبية على فرض الضرائب على الأثرياء ودعم مطالب العمال على الساحة الدولية ــ بدءاً بقطع العلاقات مع إسرائيل رداً على الإبادة الجماعية في غزة وتقديم دعم ملموس لكوبا في مواجهة الاعتداءات الأميركية المستمرة.

ظلت هذه المطالب حاضرة في الشوارع منذ أشهر، حيث تظاهر عشرات الآلاف من العمال بانتظام دعمًا لتحرير فلسطين، ومعارضة الإمبريالية الأمريكية وإعادة التسلح الأوروبي. وعلى النقيض من مزاعم “اختفاء العمال”، المنتشرة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الليبرالية والمؤسسة السياسية، فإن الطبقة العاملة هي التي أظهرت كيف يمكن للتعبئة الشعبية أن تقف بشكل فعال في وجه السياسات الحكومية الفاشلة. وأضافت مارتا كولوت من شركة بوتير آل بوبولو: “ليس العمال موجودين فحسب، بل إنهم رفعوا رؤوسهم أيضًا ويواصلون النضال”. وأضاف: “هذا الخريف، رأينا من يقود البلاد حقًا إلى الأمام ومن لديه القدرة والقوة لإيقافها إذا اختاروا ذلك”.

“اليوم عدنا إلى الشوارع لنوضح، جنبًا إلى جنب مع USB والعمال، أنه يجب علينا إلقاء السلاح وزيادة الأجور، وعكس الأولويات ضد سياسات الحرب والإبادة الجماعية واقتصاد الحرب التي يدفع عمال هذا البلد ثمنها”.

