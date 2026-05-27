مع اقتراب اتفاق السلام من الانتهاء، شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران

وفي خطوة يمكن أن تعرض محادثات السلام الجارية مع إيران للخطر، والتي تمر الآن بمنعطف حرج، قررت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) قال ونفذت، يوم الاثنين 25 مايو/أيار، هجمات على الأراضي الجنوبية الإيرانية، استهدفت “أنظمة إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية”.

وحاولت تبرير الهجمات بأنها محاولة لتحييد التهديدات المزعومة لقواتها في المنطقة من المواقع العسكرية الإيرانية.

وكانت الانفجارات ذكرت من مناطق قريبة من مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي البلاد، دون تأكيد رسمي عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وردا على ذلك، زعم الحرس الثوري الإيراني أنه انتقم بشن هجوم على إحدى السفن الأمريكية في المنطقة وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز ريبر. وزعم الجيش الإيراني أيضًا أنه أجبر طائرة من طراز F-35 وطائرة بدون طيار معادية أخرى على التراجع.

في مسؤول إفادة ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية، التي صدرت يوم الثلاثاء، الهجمات بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار المعمول به منذ 8 أبريل. كما اتهمت الولايات المتحدة بالتصرف “بالخبث والنفاق” تجاه إيران وحذرت من الانتقام.

محادثات في قطر

ويثير توقيت الهجمات الأمريكية مخاوف جديدة بشأن مصير محادثات السلام مع إيران التي تتوسط فيها باكستان، والتي تحولت الآن إلى قطر، ويقال إنها وصلت إلى منعطف حرج.

وسافر الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى قطر يوم الاثنين، حيث اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بالتقدم الكبير في المحادثات.

ويشارك في الوفد أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البنك المركزي الإيراني.

على الرغم من المطالبة بالتقدم في ذلك اقتراح من 14 نقطة ومع ذلك، نفت إيران، التي قدمتها الأسبوع الماضي، أن يكون الاتفاق مع الولايات المتحدة “وشيكًا”، نظرًا لنقص الثقة تجاه إدارة دونالد ترامب.

أكد رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، إبراهيم عزيزي، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة بشأن خمس قضايا أساسية قبل إتمام أي اتفاق.

وحدد وقف إطلاق النار على كافة الجبهات مع ضمان عدم شن هجمات مستقبلية، ورفع الحصار البحري، وقبول السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وتعليق العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، باعتبارها خمسة تدابير أساسية لبناء الثقة لأي اتفاق محتمل.

وأضاف: “إذا تم تنفيذ إجراءات بناء الثقة الخمسة هذه، فسوف ندخل في إطار زمني مدته 30 يومًا و60 يومًا، تليها مناقشات حول تفاصيل العقوبات والقضايا المتبقية؛ وإلا فلن يتم هذا الاتفاق”. اضغط على التلفزيون ذكرت قول العزيزي.

ترامب يدفع باتجاه اتفاقات إبراهيم

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أقر ترامب أيضًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، زاعمًا أن الاتفاق قد يكون ممكنًا المحادثات “تسير بشكل جيد”.“.

كما ناشد دول المنطقة وخارجها الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم كجزء من الاتفاق مع إيران.

وقد تكون هذه محاولة لتهدئة الاعتراضات الإسرائيلية على الاتفاق الأميركي الإيراني، كما قال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يقال وحاولت إقناع ترامب بعدم المضي قدماً في أي تفاهم مع إيران.

وقال ترامب: “لقد ذكرت أنه بعد كل العمل الذي قامت به الولايات المتحدة لمحاولة حل هذا اللغز المعقد للغاية، يجب أن يكون إلزاميا أن تقوم جميع هذه الدول، على الأقل، في وقت واحد، بالتوقيع على اتفاقيات أبراهام”.

حدد ترامب المملكة العربية السعودية وقطر كدول ذات أولوية للتوقيع على الاتفاق الذي تم وضعه خلال فترة ولايته الأولى كرئيس كأداة لجعل دول المنطقة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كما ذكر دولًا مثل مصر والأردن وتركيا، التي لديها بالفعل علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عقود قبل صياغة مفهوم الاتفاقيات.

وعلى الرغم من ضغوط الإدارات الأمريكية المتعاقبة من أجل ذلك، إلا أن أربع دول فقط هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وقعت على الصفقة حتى الآن.

وقد قاومت معظم الدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، الضغوط الأمريكية للانضمام إلى الاتفاقيات أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معلنة أنها لن تفعل ذلك حتى تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة.

