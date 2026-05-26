تعرض بطولة العالم للسنوكر صفقة بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني لفرض تغيير بوتقة | أخرى | رياضة

يقال إن الملاعب في لندن مستعدة لإلقاء قبعتها في الحلبة لاستضافة بطولة العالم للسنوكر في عام 2029 أثناء إعادة تطوير Crucible. كان مستقبل البطولة في شيفيلد موضع شك قبل الاتفاق على صفقة جديدة لإبقاء أكبر حدث رياضي في المدينة.

وهذا يعني أن بطولة العالم للسنوكر ستبقى على الساحة التاريخية حتى عام 2024، مع خيار التمديد لعام آخر. ومع ذلك، من المقرر أن تخضع Crucible لعملية إعادة تطوير بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، والتي ستشهد إضافة 500 مقعدًا إضافيًا إلى المكان، مع التخطيط لهذا العمل لعام 2029 وربما 2030.

لم يعلق رؤساء لعبة السنوكر بعد على المكان الذي ستقام فيه البطولة خلال فترة إعادة التطوير، مع الإعلان عن عدة مواقع. تدعي صحيفة The Sun أن جولة World Snooker Tour وتريد هيئة الإذاعة البريطانية المضيفة إبقاء الحدث في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ورد يشعر عمدة لندن صادق خان أن لندن لديها الكثير من الأماكن القادرة على استضافة الحدث، نظرًا للمجموعة الواسعة من الملاعب ومساحة الفنادق.

تم اقتراح قصر ألكسندرا كمكان محتمل، نظرًا لأنه يستضيف بالفعل The Masters كل شهر يناير، ويجذب حشودًا تزيد عن 2000 شخص.

تم أيضًا اقتراح ExCeL وOlympia كمواقع محتملة، لكن يجب حجزهما لمدة 17 يومًا أثناء إقامة البطولة. ولكن يجب أن يتم حظره لأكثر من 17 يومًا.

وقال متحدث باسم عمدة لندن لصحيفة ذا صن: “تشتهر لندن باستضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية من جميع أنحاء العالم.

“لا يزال العمدة مصممًا على جلب المزيد من الألعاب الرياضية من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة. وإذا لم تتمكن شيفيلد من الاستضافة أثناء تجديد مسرح Crucible، فسنكون منفتحين على أي مناقشات حول تنظيم بطولة العالم للسنوكر.”

تأتي هذه التعليقات في أعقاب تلميح باري هيرن إلى أن البطولة ستبقى في المملكة المتحدة، على الرغم من ذكر المملكة العربية السعودية كمكان محتمل. وفي حديثه لبي بي سي سبورت، قال هيرن، الذي يمتلك حصة مسيطرة في World Snooker منذ عام 2010: “لو كنت رجل قمار لكانت هناك احتمالات على أن يبقى الأمر في المملكة المتحدة.

“لكن كوني رجل المال، إذا جاء العرض المناسب، فسوف يتعين علي أن أفكر فيه. بريطانيا العظمى هي موطن لعبة السنوكر، وهي المكان الذي نشأنا فيه كرياضة، وأنا أكره بشدة نقلها إلى أي مكان آخر.”

