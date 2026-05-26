منتخب اليمن يبدأ تيم الدوحة بتدريبات مكثفة لإرسالاً إلى لبنان

AbdHassan27.05.2026
يمن مونيتور/ قسم الأخبار

افتتح منتخب اليمن الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، برنامجه التحضيري في العاصمة القطرية الدوحة، بتقسيمه الأول في ملعب جامعة قطر، ضمن معسكره الخارجي التحضيري للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الرابع من يونيو المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

وقاد المدير الفني للمنتخب نور الكابتن ولد علي التدريبات الأولى التي سجلت مشاركة 15 لاعباً، عقب التحاق الثلاثي هارون الزبيدي وعبدالمجيد صبرة ونادر سهل بالمعسكر، وسط حيث سمت بالتركيز والانضباط.

ويستهل الجهاز الفني البرنامج التدريبي باجتماع فني ضم اللاعبين القصير والجهاز الفني الإضافي، إلى جانب مدير المنتخب، حيث وشدد ولد علي خلال محاضرته المعتمدة على أهمية المرحلة التوقف وضرورة طويلة الأمد لفترة قصيرة، مطالباً اللاعبين بالمزيد من الجهود والظهور بشكل مشرف مشرفة تطلعات الجماهير اليمنية.

وركزت الحصة الأساسية في بدايتها على الاجتياح والشفائية نهائيًا من الإجهاد الإرهاق الناتج عن السفر، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى استكمال تدريبات فنية متنوعة بالكرة، وعروض التحكم والاشتراك والتمرير السريع في المساحات المتنوعة، إلى جانب تطبيقات تكتيكية متعددة الاعمار والمركز داخل الملعب.

كما لا الجهاز الفني المران بمناورات مصغرة يهدف إلى التثبيت، بل أو إلى مجموعات جماعية بين خطوط اللعب، في إطار خطة متكاملة للتوازن الفني والبدني قبل المنافسة الحاسمة.

ويواصل المنتخب اليمني جهوده اليومية في الدوحة خلال الأيام التوقف، وسط معنويات القديمة ورغبة كبيرة لدى اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية وسعاد الجماهير اليمنية.

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

