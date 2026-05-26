الفيفا المسؤول عن تنمية المواهب في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشيرًا إلى رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا المدرب الفرنسي آرسين فينغر، ومساعده ستيفن مارتنز، كما أكد التقرير النهائي الخاص بـ “تحليل وتطوير المواهب في اليمن”.

وأوضح الخطاب أن يعتمد التقرير جاء الرئيس على العرض الذي قدمه المستشارين العاملين في القطاع الخاص والكابتن الدولي، بلحسن مالوش، والذي ت تلخص التقرير الرئيسي والتوصيات المتعلقة بمحاور إطار تحليل المنظومة الفنية الخاصة وكفاءات المواهب في اليمن.

ويعتمد هذا على التتويج للجهود التجارية لتقنيي المساهمة، ومساهم في اليمن من المشروع العالمي الذي أطلقه “فيفا” تحت عنوان “زيادة عالمية – تحليل لتطوير المواهب”، الهادف لدعم البنية التحتية المختلفة للمواهب العالمية في الدول.

وعبّرت عن المدير الفني للاتحاد اليمني لكرة القدم، الممثل برئيس الاتحاد الشيخ أحمد العيسي، وأين العام حسام السنباني، المدير الفني للكابتن أمين سناني، عن اعتزازها الكبير بهذه المهمة، معتبرة أن يزيّن خارطة علمية جديدة لكرة القدم اليمنية وفق رؤية إبداعية حديثة ومعايير.

تعلم الاتحاد اليمني أن يعتمد التقرير من قبل أعلى سلطة كروية في العالم يعكس الثقة الدولية بالمواهب اليمنية وقدراتها على الحضور والمنافسين رغم الظروف والتحديات، ما يؤكد أن البرنامج سيمثل اختبار مهمة نحو بناء واختيارة لبحث ورعاية المواهب في العالم.