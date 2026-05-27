حجاج اليمن يؤدون الركن الأعظم بالوقوف على عرفات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقف حجاج اليمن، اليوم الثلاثاء، على سطح عرفات الطاهر إلى جانب جموع حجاج بيت الله الحرام، للركن الأعظم من مناسك الحج، وسط أمام إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة.

وابتهل الحجاج إلى الله بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة والفو، في يوم يعد أعظم أيام الحج وأكثرها روحانية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم.

وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع جموع المسلمين، عقب الاستماع إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، إضافة إلى المواقع التي خصصتها لاتخاذ اليمنية تخفيف الازدحام، وتراقباً تدربات السلطات السعودية الخاصة بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة.

ومن المقرر أن يستمر الحجاج بعرفات حتى غروب الشمس، قبل التوجه إلى مزدلفة للمبيت فيها حتى فجر يوم النحر، ثم التوجه لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الأضاحي، ويتبع ذلك أداء طواف الإفاضة في مكة المكرمة.